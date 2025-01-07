https://ria.ru/20250107/putin-1992697386.html

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе - РИА Новости, 07.01.2025

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:03:00+03:00

2025-01-07T00:03:00+03:00

2025-01-07T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.После этого глава государства прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщил позднее РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, патриарх по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО.Глава государства также поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", — говорится в поздравлении.Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании."Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", — добавил президент.Глава государства традиционно посещает храм в этот православный праздник. В прошлом году он встречал его в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин встретился с семьями погибших в спецоперации героев России, в рождественской службе они участвовали вместе. В 2023 году президент России приезжал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022-м Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021-м посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020-м побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.Путин в разные годы также посещал на Рождество храмы Тверской, Воронежской, Владимирской, Челябинской, Вологодской областей.Патриаршее подворье, храм великомученика Георгия Победоносца расположен на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе, посвященного Великой Отечественной войне.Храм-памятник был заложен ныне покойным патриархом Московским и всея Руси Алексием II 9 мая 1994 года. Автором проекта стал архитектор Анатолий Полянский, но строительство храма завершилось уже после его кончины, и с некоторыми изменениями. Храм выстроен в русском стиле, с добавлением элементов модернизма.Иконостас храма был выполнен одним из лучших современных иконописцев – Александром Чашкиным. Бронзовые барельефы – работы знаменитого советского, грузинского и российского художника-монументалиста и скульптора Зураба Церетели, мозаичные иконы – Евгения Ключарева.Открытие храма было приурочено к 50-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и состоялось 6 мая 1995 года. Чин Великого освящения храма тогда совершил патриарх Алексий II.Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

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Владимир Путин на Рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве Владимир Путин на Рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве 2025-01-07T00:03 true PT1M02S

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россия, москва, новгородская область, владимир путин, георгий победоносец, иисус христос, русская православная церковь