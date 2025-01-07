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Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов - РИА Новости, 07.01.2025
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Туризм
 
08:00 07.01.2025 (обновлено: 08:04 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/puteshestviya-1991871231.html
Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов
Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов - РИА Новости, 07.01.2025
Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов
Интерес к коротким — однодневным — поездкам в России за год вырос на десять процентов. Такой формат отдыха позволяет не тратиться на отели и за несколько часов... РИА Новости, 07.01.2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Интерес к коротким — однодневным — поездкам в России за год вырос на десять процентов. Такой формат отдыха позволяет не тратиться на отели и за несколько часов осмотреть достопримечательности близлежащих городов. Куда отправиться в новогодние каникулы, чтобы провести один из праздничных дней легко и с удовольствием, — в материале РИА Новости.ТулаНа "Ласточке" от Москвы до Тулы — всего два часа. Первым делом отправляйтесь в кремль, возведенный в XVI веке. Там соборы — действующий Успенский и Богоявленский, в котором теперь филиал музея оружия. В атриуме на территории кремля в каникулы показывают новогодний спектакль "Чудеса в Дедморозовке".Рядом с кремлем — музеи символов города, самоваров и гармони. Напротив, на площади Ленина, — каток, аттракционы и ярмарка.На местном Арбате — улице Металлистов — фестиваль новогодних елок. Там же почти в каждом купеческом особняке — кафе, ресторан, маленький музей (например, советской игрушки) или сувенирный магазин.Казанская набережная реки Упы — место для прогулок, концертов. Обратите внимание на необычные арт-объекты и зимний кинотеатр.Еще в Туле нужно обязательно посетить музей оружия — есть экспонаты XIV века. К праздникам для детей подготовили интерактивную программу "Секрет новогоднего волшебства".ТверьОт Москвы до Твери на "Ласточке" — один час 40 минут. От вокзала до центра на такси — десять минут.Главная новогодняя елка города высотой 14 метров стоит на восьмиугольной площади Ленина, тут же — снеговики и олени в светодиодной подсветке, а также каток и зона развлечений для детей.Неподалеку туристическое сердце города — пешеходная улица Трехсвятская, где много кафе и сувенирные магазины. Там пройдет рождественская ярмарка.На пересечении с бульваром Радищева — памятник певцу Михаилу Кругу, который родился и жил в Твери. Тут туристы делают селфи. По соседству — Музей живописи Валентина Сидорова, тоже местного уроженца. Его называли королем неба за способность передать на холсте красоту волжских восходов и закатов.Выделите время на посещение Императорского путевого дворца — самого известного музея города. В XIX веке он был центром светской жизни, а сейчас тут картинная галерея — работы Левитана, Шишкина, Коровина, Врубеля. Интерьеры — старинная мебель, картины, гравюры.Загляните и в императорские комнаты на вокзале, где останавливались монархи по дороге из одной столицы в другую. Оцените старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет, красивую мебель.Сергиев ПосадЗдесь главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра. Из столицы — всего полтора часа на электричке с Ярославского вокзала. Первая точка для панорамных фотографий — Блинная гора, отсюда — красивый вид на город и монастырь.Главный собор — Успенский. Синие и золотые маковки венчают именно его крышу. На территории обители — деревянный гроб и мощи Сергия Радонежского, камень из Гроба Господня. А еще — самый большой в стране колокол весом 72 тонны.В драмтеатре, музеях советского детства и частных коллекций — новогодние программы для детей и взрослых, мастер-классы и квесты. В парке "Скитские пруды" — каток. Тематические экскурсии — в музее-заповеднике "Абрамцево" и в Хотьково, в этнопарке "Кочевник". Вы увидите самую большую юрту в России, где вам предложат попробовать буузы, кумыс, сбитень, травяной чай. Знакомство с традиционными жилищами кочевых народов, возможность пообщаться с верблюдами, яками, ездовыми собаками — включены.КлинИз Москвы в Клин на "Ласточке" — час. Зима — самое время для визита. Город туристическим не считается, но есть два места, которые нельзя пропустить.В музее елочной игрушки "Клинское подворье" собраны новогодние украшения разных эпох. В 12 залах — нарядные елки, игрушки из фольги, бумаги, стекла, тематические коллекции, выпускавшиеся к праздникам — Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, расписанные вручную шары, белки, бабочки, звезды. Отдельно — коллекция дедов-морозов и снегурочек.Проводятся мастер-классы по росписи игрушек.И конечно, туристов ждут в музее П. И. Чайковского. Именно в Клину, в арендованном доме, он написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В двухэтажном особняке, скрытом от глаз в ухоженном парке, сохранились рояль, фотографии и предметы быта композитора.На Советской площади — главной в городе — ярмарка, елочный базар. Их тоже стоит посетить.КоломнаВ этом небольшом городе в 80 километрах от Москвы — полсотни музеев. В том числе — патефона, фарфора, трамваев, фотографии, мыловарения. А также пастилы и калачей — там раскрывают секреты их приготовления.На Житной площади в нескольких кварталах от местного кремля — рождественская ярмарка. Чай, пастила, развлекательные мероприятия.В кремле вы увидите воинов-ратоборцев в доспехах, защищавших город от Золотой Орды. Можно пострелять из лука и арбалета, освоить бой подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках и поводить хороводы.
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, москва, тверь, тула, сергий радонежский, снегурочка, новый год 2025, новый год, коломна, клин, сергиев посад, московская область (подмосковье), куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , достопримечательности
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Москва, Тверь, Тула, Сергий Радонежский, Снегурочка, Новый год 2025, Новый год, Коломна, Клин, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , Достопримечательности

Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов

© РИА Новости / Алексей ДаничевАртистки во время выступления в парке
Артистки во время выступления в парке - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Артистки во время выступления в парке
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Интерес к коротким — однодневным — поездкам в России за год вырос на десять процентов. Такой формат отдыха позволяет не тратиться на отели и за несколько часов осмотреть достопримечательности близлежащих городов. Куда отправиться в новогодние каникулы, чтобы провести один из праздничных дней легко и с удовольствием, — в материале РИА Новости.

Тула

На "Ласточке" от Москвы до Тулы — всего два часа. Первым делом отправляйтесь в кремль, возведенный в XVI веке. Там соборы — действующий Успенский и Богоявленский, в котором теперь филиал музея оружия. В атриуме на территории кремля в каникулы показывают новогодний спектакль "Чудеса в Дедморозовке".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОгромный тульский самовар, установленный на площади Ленина рядом с Успенским собором в Туле
Огромный тульский самовар, установленный на площади Ленина рядом с Успенским собором в Туле - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Огромный тульский самовар, установленный на площади Ленина рядом с Успенским собором в Туле
Рядом с кремлем — музеи символов города, самоваров и гармони. Напротив, на площади Ленина, — каток, аттракционы и ярмарка.
На местном Арбате — улице Металлистов — фестиваль новогодних елок. Там же почти в каждом купеческом особняке — кафе, ресторан, маленький музей (например, советской игрушки) или сувенирный магазин.
© iStock.com / garonТульский кремль
Тульский кремль
Тульский кремль
© iStock.com / garon
1 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодняя елка на улице Металлистов в Туле

Новогодняя елка на улице Металлистов в Туле

Новогодняя елка на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 6
Тульский кремль
© iStock.com / garon
1 из 6

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 6

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 6

Новогодняя елка на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 6

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 6

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 6
Казанская набережная реки Упы — место для прогулок, концертов. Обратите внимание на необычные арт-объекты и зимний кинотеатр.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ магазине тульского пряника в городе Туле
В магазине Тульского пряника в городе Туле - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В магазине тульского пряника в городе Туле
Еще в Туле нужно обязательно посетить музей оружия — есть экспонаты XIV века. К праздникам для детей подготовили интерактивную программу "Секрет новогоднего волшебства".

Тверь

От Москвы до Твери на "Ласточке" — один час 40 минут. От вокзала до центра на такси — десять минут.
Главная новогодняя елка города высотой 14 метров стоит на восьмиугольной площади Ленина, тут же — снеговики и олени в светодиодной подсветке, а также каток и зона развлечений для детей.
© iStock.com / yulenochekkНабережная в Твери
Набережная в Твери - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / yulenochekk
Набережная в Твери
Неподалеку туристическое сердце города — пешеходная улица Трехсвятская, где много кафе и сувенирные магазины. Там пройдет рождественская ярмарка.
На пересечении с бульваром Радищева — памятник певцу Михаилу Кругу, который родился и жил в Твери. Тут туристы делают селфи. По соседству — Музей живописи Валентина Сидорова, тоже местного уроженца. Его называли королем неба за способность передать на холсте красоту волжских восходов и закатов.
© РИА Новости / Мария СеливановаПутевой дворец в Твери
Путевой дворец в Твери
Путевой дворец в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

Тверь. Один из самых популярных сувениров - мармелад с добавками

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

Тверь, Путевой дворец, старинные часы

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Путевой дворец в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Выделите время на посещение Императорского путевого дворца — самого известного музея города. В XIX веке он был центром светской жизни, а сейчас тут картинная галерея — работы Левитана, Шишкина, Коровина, Врубеля. Интерьеры — старинная мебель, картины, гравюры.
© Фото : Туристический портал Тверской областиИмператорские комнаты в Твери
Императорские комнаты в Твери - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Туристический портал Тверской области
Императорские комнаты в Твери
Загляните и в императорские комнаты на вокзале, где останавливались монархи по дороге из одной столицы в другую. Оцените старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет, красивую мебель.

Сергиев Посад

Здесь главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра. Из столицы — всего полтора часа на электричке с Ярославского вокзала. Первая точка для панорамных фотографий — Блинная гора, отсюда — красивый вид на город и монастырь.
© РИА Новости / Анастасия МержановаТроице-Сергиева лавра
Свято-Троицкая Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Троице-Сергиева лавра
Главный собор — Успенский. Синие и золотые маковки венчают именно его крышу. На территории обители — деревянный гроб и мощи Сергия Радонежского, камень из Гроба Господня. А еще — самый большой в стране колокол весом 72 тонны.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Троице-Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 5
© iStock.com / sergeyskleznev

Троице-Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра

© iStock.com / sergeyskleznev
2 из 5
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Троице-Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 5
© iStock.com / yulenochekk

Троице-Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра

© iStock.com / yulenochekk
4 из 5
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде

Церковь в честь Сошествия Святого Духа на апостолов на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде

Церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Троице-Сергиева лавра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 5

Троице-Сергиева лавра

© iStock.com / sergeyskleznev
2 из 5

Троице-Сергиева лавра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 5

Троице-Сергиева лавра

© iStock.com / yulenochekk
4 из 5

Церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
5 из 5
В драмтеатре, музеях советского детства и частных коллекций — новогодние программы для детей и взрослых, мастер-классы и квесты. В парке "Скитские пруды" — каток. Тематические экскурсии — в музее-заповеднике "Абрамцево" и в Хотьково, в этнопарке "Кочевник". Вы увидите самую большую юрту в России, где вам предложат попробовать буузы, кумыс, сбитень, травяной чай. Знакомство с традиционными жилищами кочевых народов, возможность пообщаться с верблюдами, яками, ездовыми собаками — включены.

Клин

Из Москвы в Клин на "Ласточке" — час. Зима — самое время для визита. Город туристическим не считается, но есть два места, которые нельзя пропустить.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары
Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары
В музее елочной игрушки "Клинское подворье" собраны новогодние украшения разных эпох. В 12 залах — нарядные елки, игрушки из фольги, бумаги, стекла, тематические коллекции, выпускавшиеся к праздникам — Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, расписанные вручную шары, белки, бабочки, звезды. Отдельно — коллекция дедов-морозов и снегурочек.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Картонажные елочные игрушки

Клин. Картонажные елочные игрушки

Клин. Картонажные елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елочные игрушки в наборе

Клин. Елочные игрушки в наборе

Клин. Елочные игрушки в наборе

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин, елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники

Клин, елочные игрушки - космонавты, ракеты, спутники

Клин, елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

Клин, в Музее елочной игрушки Клинское подворье

Клин. Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Клин. Картонажные елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6

Клин. Елочные игрушки в наборе

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6

Клин, елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6

Клин. Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Проводятся мастер-классы по росписи игрушек.
И конечно, туристов ждут в музее П. И. Чайковского. Именно в Клину, в арендованном доме, он написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В двухэтажном особняке, скрытом от глаз в ухоженном парке, сохранились рояль, фотографии и предметы быта композитора.
© РИА Новости / Мария СеливановаГостиная в доме-музее Чайковского
Гостиная в доме-музее Чайковского - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Гостиная в доме-музее Чайковского
На Советской площади — главной в городе — ярмарка, елочный базар. Их тоже стоит посетить.

Коломна

В этом небольшом городе в 80 километрах от Москвы — полсотни музеев. В том числе — патефона, фарфора, трамваев, фотографии, мыловарения. А также пастилы и калачей — там раскрывают секреты их приготовления.
© iStock.com / ILIA BLIZNIUKКоломна
Коломна - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / ILIA BLIZNIUK
Коломна
На Житной площади в нескольких кварталах от местного кремля — рождественская ярмарка. Чай, пастила, развлекательные мероприятия.
© iStock.com / JackF

Вид Коломны

Вид Коломны

Вид Коломны

© iStock.com / JackF
1 из 4
© iStock.com / Darkwisper

Музей "Коломенская пастила" в Коломне

Музей Коломенская пастила в Коломне

Музей "Коломенская пастила" в Коломне

© iStock.com / Darkwisper
2 из 4
© iStock.com / ppl58

На территории Коломенского кремля

На территории Коломенского кремля

На территории Коломенского кремля

© iStock.com / ppl58
3 из 4
© iStock.com / ppl58

Кремль в Коломне

Кремль в Коломне

Кремль в Коломне

© iStock.com / ppl58
4 из 4

Вид Коломны

© iStock.com / JackF
1 из 4

Музей "Коломенская пастила" в Коломне

© iStock.com / Darkwisper
2 из 4

На территории Коломенского кремля

© iStock.com / ppl58
3 из 4

Кремль в Коломне

© iStock.com / ppl58
4 из 4
В кремле вы увидите воинов-ратоборцев в доспехах, защищавших город от Золотой Орды. Можно пострелять из лука и арбалета, освоить бой подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках и поводить хороводы.
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Страна красивейших закатов и вечного лета. Как легко влюбиться в Марокко
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