В России вырос спрос на путешествия в выходные дни
Эксперты: спрос на короткие поездки туристов за год вырос на десять процентов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать в выходные дни, сообщает "Островок".
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы пользователей в период с мая по август и выяснили, что за год спрос на короткие поездки вырос на десять процентов. Треть таких визитов пришлись на выходные.
Быстрее всего интерес к путешествиям на два-три дня увеличивается в Московской области: за год — на 27 процентов. В Коломне этот показатель вырос на 50 процентов, в Звенигороде — на 36 процентов, Истре — на 15 процентов.
В Плесе их стало больше на 59 процентов, в Смоленске — на 30 процентов, в Суздале — на 16 процентов, Твери, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде — на десять процентов.
В Ленинградской области туристы стали на 15 процентов активнее ездить по региону в выходные. В Кронштадте рост числа бронирований гостиниц на уикенд составил 36 процентов, в Тихвине — 33 процентов, в Павловске — 16 процентов, в Выборге —14 процентов.
Повышенный интерес проявляют путешественники и к городам Нижегородской области. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево на выходные дни выросло на 27 и 20 процентов соответственно.
За ночь в отеле или апартаментах такие туристы платили в среднем 5,4 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Причем треть гостей останавливались в местах размещения без звезд, апартаменты выбирали 19 процентов, "трешки" — 17 процентов, а четырехзвездочные гостиницы — 12 процентов пользователей.
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