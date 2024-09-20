Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на путешествия в выходные дни - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:32 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/puteshestviya-1973409353.html
В России вырос спрос на путешествия в выходные дни
В России вырос спрос на путешествия в выходные дни - РИА Новости, 20.09.2024
В России вырос спрос на путешествия в выходные дни
Российские туристы стали чаще путешествовать в выходные дни, сообщает "Островок". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:32
2024-09-20T04:32
туризм
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
коломна
отдых в россии
выходные
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/37/1521783727_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_0bd8db5d688f331a5987f700ff4eb3e3.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать в выходные дни, сообщает "Островок".Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы пользователей в период с мая по август и выяснили, что за год спрос на короткие поездки вырос на десять процентов. Треть таких визитов пришлись на выходные.Быстрее всего интерес к путешествиям на два-три дня увеличивается в Московской области: за год — на 27 процентов. В Коломне этот показатель вырос на 50 процентов, в Звенигороде — на 36 процентов, Истре — на 15 процентов.В Плесе их стало больше на 59 процентов, в Смоленске — на 30 процентов, в Суздале — на 16 процентов, Твери, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде — на десять процентов.В Ленинградской области туристы стали на 15 процентов активнее ездить по региону в выходные. В Кронштадте рост числа бронирований гостиниц на уикенд составил 36 процентов, в Тихвине — 33 процентов, в Павловске — 16 процентов, в Выборге —14 процентов.Повышенный интерес проявляют путешественники и к городам Нижегородской области. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево на выходные дни выросло на 27 и 20 процентов соответственно.За ночь в отеле или апартаментах такие туристы платили в среднем 5,4 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Причем треть гостей останавливались в местах размещения без звезд, апартаменты выбирали 19 процентов, "трешки" — 17 процентов, а четырехзвездочные гостиницы — 12 процентов пользователей.
https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html
московская область (подмосковье)
коломна
ленинградская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/37/1521783727_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_14c8988dbad1f6206fc39800aebc4c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), коломна, отдых в россии, выходные, туристы, ленинградская область, нижегородская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Коломна, отдых в России, Выходные, туристы, Ленинградская область, Нижегородская область
В России вырос спрос на путешествия в выходные дни

Эксперты: спрос на короткие поездки туристов за год вырос на десять процентов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПешеходная улица в городе Коломна
Пешеходная улица в городе Коломна - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туристы стали чаще путешествовать в выходные дни, сообщает "Островок".
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы пользователей в период с мая по август и выяснили, что за год спрос на короткие поездки вырос на десять процентов. Треть таких визитов пришлись на выходные.
Быстрее всего интерес к путешествиям на два-три дня увеличивается в Московской области: за год — на 27 процентов. В Коломне этот показатель вырос на 50 процентов, в Звенигороде — на 36 процентов, Истре — на 15 процентов.
В Плесе их стало больше на 59 процентов, в Смоленске — на 30 процентов, в Суздале — на 16 процентов, Твери, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде — на десять процентов.
В Ленинградской области туристы стали на 15 процентов активнее ездить по региону в выходные. В Кронштадте рост числа бронирований гостиниц на уикенд составил 36 процентов, в Тихвине — 33 процентов, в Павловске — 16 процентов, в Выборге —14 процентов.
Повышенный интерес проявляют путешественники и к городам Нижегородской области. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево на выходные дни выросло на 27 и 20 процентов соответственно.
За ночь в отеле или апартаментах такие туристы платили в среднем 5,4 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Причем треть гостей останавливались в местах размещения без звезд, апартаменты выбирали 19 процентов, "трешки" — 17 процентов, а четырехзвездочные гостиницы — 12 процентов пользователей.
Курортный проспект в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Самый симпатичный российский курорт. Гид по Зеленоградску
15 августа, 09:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)Коломнаотдых в РоссииВыходныетуристыЛенинградская областьНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала