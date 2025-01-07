"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера
Панченко: пожавшие руку Зеленскому Макрон и Стармер рискуют потерять власть
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с Владимиром Зеленским, пошутила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
6 ноября 2024, 15:27
В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.
© Chay Bowes/XПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
© Chay Bowes/X
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Как следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro, 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям. За минувший год во Франции сменилось уже четыре премьер-министра.
Проведенные в Британии опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии страны. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства.