https://ria.ru/20250107/plan-1992748610.html

"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера

"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера - РИА Новости, 07.01.2025

"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:38:00+03:00

2025-01-07T16:38:00+03:00

2025-01-07T16:43:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с Владимиром Зеленским, пошутила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.На вопрос одного из пользователей соцсети, который спросил: "Кто следующий <потеряет власть — прим.ред.>, Макрон или Стармер?" Панченко ответила: "Зеленский пожал руки обоим", намекая на интернет-мем о "проклятии" главы киевского режима.В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.Как следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro, 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям. За минувший год во Франции сменилось уже четыре премьер-министра.Проведенные в Британии опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии страны. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

https://ria.ru/20250107/geroy-1992744028.html

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в мире, франция, великобритания, финляндия, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер