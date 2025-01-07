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"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера - РИА Новости, 07.01.2025
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16:38 07.01.2025 (обновлено: 16:43 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/plan-1992748610.html
"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера
"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера - РИА Новости, 07.01.2025
"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:38:00+03:00
2025-01-07T16:43:00+03:00
в мире
франция
великобритания
финляндия
эммануэль макрон
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с Владимиром Зеленским, пошутила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.На вопрос одного из пользователей соцсети, который спросил: "Кто следующий &lt;потеряет власть — прим.ред.&gt;, Макрон или Стармер?" Панченко ответила: "Зеленский пожал руки обоим", намекая на интернет-мем о "проклятии" главы киевского режима.В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.Как следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro, 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям. За минувший год во Франции сменилось уже четыре премьер-министра.Проведенные в Британии опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии страны. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
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в мире, франция, великобритания, финляндия, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Франция, Великобритания, Финляндия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер
"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера

Панченко: пожавшие руку Зеленскому Макрон и Стармер рискуют потерять власть

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует готовиться к завершению политической карьеры после личной встречи с Владимиром Зеленским, пошутила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.
На вопрос одного из пользователей соцсети, который спросил: "Кто следующий <потеряет власть — прим.ред.>, Макрон или Стармер?" Панченко ответила: "Зеленский пожал руки обоим", намекая на интернет-мем о "проклятии" главы киевского режима.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
6 ноября 2024, 15:27
В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.
© Chay Bowes/XПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Chay Bowes/X
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Как следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro, 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям. За минувший год во Франции сменилось уже четыре премьер-министра.
Проведенные в Британии опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии страны. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского
Вчера, 15:27
 
В миреФранцияВеликобританияФинляндияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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