https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать, заявил Алиев

Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать, заявил Алиев - РИА Новости, 06.01.2025

Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL) можно... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:04:00+03:00

2025-01-06T13:04:00+03:00

2025-01-06T13:47:00+03:00

россия

в мире

грозный

актау

ильхам алиев

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL) можно было бы избежать.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан."Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать", - сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.По его словам, операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли.Алиев также заявил, что "попытки государственных органов России замять инцидент" вызывают у азербайджанской стороны одновременно удивление, сожаление и возмущение.Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Пресс-служба Кремля сообщала 28 декабря, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, 29 декабря, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

https://ria.ru/20250106/aviakatastrofa-1992656682.html

https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371999.html

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россия, в мире, грозный, актау, ильхам алиев, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)