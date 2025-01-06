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Илон Маск примеряет на себя британскую корону

Илон Маск примеряет на себя британскую корону - РИА Новости, 06.01.2025

Илон Маск примеряет на себя британскую корону

Самый богатый человек планеты — Илон Маск — вот-вот станет американским госчиновником. Но если проанализировать его публичную деятельность за последнюю неделю,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:01:00+03:00

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Самый богатый человек планеты — Илон Маск — вот-вот станет американским госчиновником. Но если проанализировать его публичную деятельность за последнюю неделю, может сложиться впечатление, что он готовится к какой-то руководящей должности в Британии — то ли ее премьера, то ли короля.Он и раньше не раз писал об этой стране — в основном восторженные путевые заметки, особо не связанные с политикой.Но с прошлого года, когда миллиардер оказался вовлеченным в избирательную кампанию Дональда Трампа, он все чаще и чаще начал откровенно троллить Соединенное Королевство.В новогоднюю ночь, когда все британцы уже отмечали наступление 2025-го, Маск отправил свой первый твит, посвященный эпидемии коллективных изнасилований в Британии и сексуальной эксплуатации малолетних английских девочек. И дальше пошло по нарастающей. Спустя неделю оказалось, что львиная доля из многочисленных твитов и ретвитов спонсора движения MAGA (Make America Great Again) посвящена именно британской тематике.Особым нападкам американский бизнесмен подверг премьер-министра Британии Кира Стармера, обвинив того в покрывательстве массовых изнасилований в бытность главой Королевской прокурорской службы. Дошло до того, что Маск напрямую призвал британского короля распустить правительство Стармера и назначить досрочные выборы. В общем-то вполне нормальное поведение для профессионального международного тролля. Но его можно назвать беспрецедентным для уже фактически утвержденного американского чиновника (напомним, Трамп заявил о намерении назначить своего главного спонсора директором Департамента эффективности правительства).Вся британская пресса в эти дни только и рассуждает о том, что кроется за более чем эксцентричным поведением миллиардера. А CNN уже пытается вбить клин между Трампом и его будущим менеджером, рассказывая, как Маск стоит на пути возможного сближения Белого дома с Британией. Поэтому неудивительными кажутся надежды британцев, выраженные прогнозом ветерана тамошней журналистики Джанет Дейли на страницах The Sunday Telegraph: "Он (Трамп) осознает, что теперь у него есть второй шанс занять достойное место в истории. И вряд ли он позволит сорвать эту миссию, потому ставка на Илона Маска как на своего Распутина не переживет этот год".Что ж, вполне реальный прогноз, учитывая сложность характеров Трампа и Маска. Но ведь и сам избранный президент США занимается таким же троллингом своих соседей вроде Канады и Гренландии. Да и Британию он в последнее время не забывает, активно критикуя политику Стармера — в частности, в отношении налогообложения энергетического сектора.Причем и Трамп, и Маск едины в поддержке своего британского приятеля Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK, давно уже тесно работающего с кампанией MAGA. Надо напомнить, что Трамп еще во время своего первого президентского срока в 2016 году призывал Лондон назначить Фараджа послом в США. А в прошлом году британец вообще думал забросить свой родной остров, сосредоточившись исключительно на кампании Трампа. Но подвернувшаяся оказия позволила Фараджу вернуться в парламент, после чего начался стремительный рост рейтингов "реформистов". Судя по итогам некоторых опросов, они уже оттеснили лейбористов на третье место и фактически сравнялись с консерваторами.А когда Маск пообещал поддержать кампанию Фараджа финансово, рейтинги того еще больше пошли вверх, в партию потянулись перебежчики от консерваторов. И это не может не волновать мейнстрим.Правда, первые трения наметились и внутри этой тесной команды. Маск с 1 января начал не только раскручивать скандал вокруг сексуальной эксплуатации английских девочек, но и пошел на совсем уж рискованный для истеблишмента шаг: он фактически поддержал лидера ультраправых Британии Томми Робинсона, отбывающего 18-месячное тюремное заключение "за неуважение к суду". Фараджу, пытающемуся сохранить свою монополию на антимигрантскую идеологию, это явно не понравилось: он позволил публично покритиковать за это своего потенциального спонсора.Логика же действий и заявлений Маска кажется довольно простой. Он точно так же публично поддержал "Альтернативу для Германии", чем вызвал бурю негодования в мейнстримном политикуме и медиа ФРГ. На Маска обрушились со всех сторон за его планы провести публичные дебаты с кандидатом в канцлеры от АдГ Алис Вайдель. Немецкие мейнстримные политики активно призывают американцев прекратить "вмешиваться в германские выборы", обвиняя его в несоблюдении сложившихся в ФРГ правил. "Правилом", как мы понимаем, является полное игнорирование одной из самых популярных в стране партий. Таков он — "мир, основанный на правилах".По всей видимости, Маск действует по принципу поддержки всех правых антимигрантских несистемных политических сил на Западе, которые могут вписаться в идеологию MAGA. Но есть проблема: сколачивая де-факто глобальное движение MAGA, он вступает в противоречие с базовыми принципами идеологии MAGA, которые зиждутся на исключительности Америки и ее изоляционизме. Потому и понятна встревоженность небывалой активностью "Распутина Трампа" на глобальной арене со стороны американских активистов MAGA. В частности, известная блогерша Лора Лумер, сыгравшая заметную роль в президентской кампании прошлого года, уже открыто призывает "защитить Трампа от Маска".И думается, это только начало. Борьба за влияние на будущего президента США набирает серьезные обороты. И победить в споре за звание серого кардинала (а если уж западным СМИ нравится этот термин — за звание "Распутина") стремятся многие. А уж кто станет жертвой в этой борьбе: Маск, Британия или еще кто-то, покажет время.

https://ria.ru/20241220/velikobritaniya-1990253694.html

https://ria.ru/20250105/starmer-1992589527.html

https://ria.ru/20240912/migranty-1972169999.html

https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html

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аналитика, сша, германия, канада, илон маск, дональд трамп, найджел фарадж