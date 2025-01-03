Маск считает, что Карл III должен распустить парламент
Маск призвал короля Британии Карла III распустить парламент и назначить выборы
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что король Великобритании Карл III должен распустить британский парламент и назначить всеобщие выборы в стране.
Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что королю Карлу III следует распустить парламент и назначить всеобщие выборы "ради безопасности страны". Пользователь добавил, что король должен действовать, пока не стало "слишком поздно".
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"Да", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
Ранее Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов.
В конце декабря телеканал Sky News, который провел анализ данных опросов из базы Pollbase, сообщил, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны: сейчас лейбористов поддерживают лишь 26,6% британцев. Рейтинг поддерживаемой Маском партии Reform UK, по этим данным, составляет 21%, показывая рост на 11,3% в 2024 году.
Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
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По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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