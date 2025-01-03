Рейтинг@Mail.ru
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/britaniya-1992424237.html
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований - РИА Новости, 03.01.2025
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:08:00+03:00
2025-01-03T17:08:00+03:00
в мире
великобритания
азия
кир стармер
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек бандами в королевстве, призвав к его отставке и обвинению в суде. По данным газеты Telegraph, по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, никто не был привлечён к ответственности за неспособность это остановить, в том числе начальники полиции и прокуроры. Более того, на проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьёзных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами её главой был Стармер. Он также выразил мнение о том, что настоящая причина, по которой дело всё ещё не расследовано, заключается в том, что это приведёт к обвинению Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. "Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии", - написал Маск. Газета Telegraph пишет, что теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, согласно газете, в течение двух десятилетий "бедственное положение" тысяч молодых девушек, едва ставших подростками, замалчивалось. Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных. Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований. В сентябре газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Британии. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".
https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html
https://ria.ru/20241220/pesnya-1990411665.html
https://ria.ru/20250103/mask-1992393037.html
великобритания
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, азия, кир стармер, илон маск
В мире, Великобритания, Азия, Кир Стармер, Илон Маск
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований

Маск призвал к отставке Стармера из-за массовых изнасилований девочек бандами

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек бандами в королевстве, призвав к его отставке и обвинению в суде.
По данным газеты Telegraph, по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, никто не был привлечён к ответственности за неспособность это остановить, в том числе начальники полиции и прокуроры. Более того, на проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьёзных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами её главой был Стармер. Он также выразил мнение о том, что настоящая причина, по которой дело всё ещё не расследовано, заключается в том, что это приведёт к обвинению Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию
26 сентября 2024, 17:33
"Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии", - написал Маск.
Газета Telegraph пишет, что теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, согласно газете, в течение двух десятилетий "бедственное положение" тысяч молодых девушек, едва ставших подростками, замалчивалось.
Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Рождественская песня, высмеивающая премьера Британии, возглавила чарт
20 декабря 2024, 14:14
Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.
В сентябре газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Британии. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Маск считает, что Карл III должен распустить парламент
Вчера, 12:00
 
В миреВеликобританияАзияКир СтармерИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала