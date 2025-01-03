https://ria.ru/20250103/britaniya-1992424237.html

Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований

Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований - РИА Новости, 03.01.2025

Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:08:00+03:00

2025-01-03T17:08:00+03:00

2025-01-03T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек бандами в королевстве, призвав к его отставке и обвинению в суде. По данным газеты Telegraph, по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, никто не был привлечён к ответственности за неспособность это остановить, в том числе начальники полиции и прокуроры. Более того, на проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьёзных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами её главой был Стармер. Он также выразил мнение о том, что настоящая причина, по которой дело всё ещё не расследовано, заключается в том, что это приведёт к обвинению Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. "Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии", - написал Маск. Газета Telegraph пишет, что теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, согласно газете, в течение двух десятилетий "бедственное положение" тысяч молодых девушек, едва ставших подростками, замалчивалось. Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных. Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований. В сентябре газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Британии. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".

https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html

https://ria.ru/20241220/pesnya-1990411665.html

https://ria.ru/20250103/mask-1992393037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, азия, кир стармер, илон маск