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Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау - РИА Новости, 06.01.2025
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12:45 06.01.2025 (обновлено: 13:03 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/aviakatastrofa-1992656682.html
Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау
Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау - РИА Новости, 06.01.2025
Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:45:00+03:00
2025-01-06T13:03:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау."Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Алиев добавил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета, потерпевшего крушение близ Актау в Казахстане."Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков. Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
https://ria.ru/20241231/aktau-1992146226.html
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актау, баку, крушение рейса баку — грозный
Актау, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау

Алиев: Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.
"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Алиев добавил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета, потерпевшего крушение близ Актау в Казахстане.
«
"Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков. Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
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В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.
Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
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