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Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи - РИА Новости, 05.01.2025
Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Суд в воскресенье отклонил судебный запрет на реализацию ордера на его арест и обыск резиденции, поданный президентом Юн Сок Ёлем, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:01:00+03:00
2025-01-05T12:01:00+03:00
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Суд в воскресенье отклонил судебный запрет на реализацию ордера на его арест и обыск резиденции, поданный президентом Юн Сок Ёлем, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что Западный окружной суд Сеула принял решение отклонить запрос через несколько дней после того, как команда защиты Юн Сок Ёля подала протест, запросив приостановление действия ордеров, которые они назвали "незаконными". Никаких подробностей об основаниях для решения суда не приводится. Этот же суд ранее и утвердил ордер на задержание Юн Сок Ёля и обыск президентской резиденции. Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Команда юристов президента утверждает, что ордера были выданы с юридическими нарушениями, а судья, который их выдал, самовольно постановил, что уголовное законодательство, запрещающее выдачу ордеров на обыск или арест в зонах ограниченного военного доступа и зонах безопасности, таких как президентская резиденция, не применимо в данном случае.
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в мире, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее, южная корея
В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, Южная Корея
Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Ренхап: Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного Юн Сок Ёлема