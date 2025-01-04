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"Сплошная неопределенность". Что Трамп приготовил для Китая - РИА Новости, 04.01.2025
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08:00 04.01.2025 (обновлено: 08:01 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/tramp-1987705619.html
"Сплошная неопределенность". Что Трамп приготовил для Китая
"Сплошная неопределенность". Что Трамп приготовил для Китая - РИА Новости, 04.01.2025
"Сплошная неопределенность". Что Трамп приготовил для Китая
Смена власти в США очень беспокоит американских союзников. И речь не только о Европе и Ближнем Востоке. Партнеров Вашингтона интересует, как поведет себя... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:00:00+03:00
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китай
сша
австралия
дональд трамп
джо байден
aukus
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Смена власти в США очень беспокоит американских союзников. И речь не только о Европе и Ближнем Востоке. Партнеров Вашингтона интересует, как поведет себя старый-новый президент на азиатском направлении. О перспективах Индо-Тихоокеанского региона при Трампе — в материале РИА Новости.Австралийские опасенияОдин из главных внешнеполитических проектов Джо Байдена — международные союзы, направленные на сдерживание Китая. А именно: QUAD ("Четырехсторонний диалог" Вашингтона с Канберрой, Дели и Токио) и AUKUS (Австралия, Великобритания, США).QUAD был и при Трампе. Но именно Байден пытался придать этому объединению новый импульс, устраивая постоянные провокации с Тайванем. Его преемник очень критично настроен к достижениям уходящей администрации. И как он поступит в данном случае, непонятно."Архитектура региональной безопасности уязвима для подрывной деятельности Трампа", — считают в Lowy Institute, международном аналитическом центре, базирующемся в Австралии. Такие волнения на Зеленом континенте легко объяснимы.Одно из важнейших решений AUKUS — и фактически единственное сколь-либо резонансное на данный момент — передача Вашингтоном Канберре атомных ударных подводных лодок. Австралия должна получить их к 2032-му.Но летом в США сообщили: верфи отстают от графика даже модернизации американского флота, что уж говорить о зарубежных поставках. И вновь громко зазвучали обвинения AUKUS в неэффективности.Капризный президентТрамп может усугубить ситуацию, отмечают в Lowy Institute, исходя из опыта его первого срока в Белом доме, когда "администрация во всем была непоследовательной"."Уже сейчас есть серьезные вопросы относительно будущего AUKUS, в частности, программы атомных подводных лодок, — подчеркивают профессора Уоррен и Хант. — А капризный Трамп способен еще сильнее осложнить партнерство".Действительно, для Трампа, пришедшего (и возвращающегося) во власть под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой", интересы США — превыше всего. Он не стесняется попрекать партнеров. Так, от союзников по НАТО требовал увеличения расходов на оборону — под угрозой выйти из Североатлантического альянса.Недавно разговоры об этом получили новый импульс. Издание Politico, в частности, сообщило, что существует обходной путь, по которому президент действительно может вывести США из НАТО без согласия конгресса. О серьезности намерений Трампа рассказывал немецким СМИ и его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон.AUKUS и QUAD порой называют азиатскими аналогами НАТО. Антиблоковые настроения Трампа могут отрикошетить и по ним. Если уж объединяющий 32 страны Североатлантический альянс его не особо беспокоит, то за трех- и четырехсторонние региональные союзы он вряд ли станет крепко держаться. Либо потребует от партнеров более деятельного участия. В любом случае судьба тех же субмарин для Австралии оказывается еще более мутной, а о новых проектах вообще речи нет.Команда "ястребов"Впрочем, есть и аргументы в пользу того, что 47-й президент США уделит внимание Индо-Тихоокеанскому партнерству. Все-таки сдерживание Китая, ради которого созданы AUKUS и QUAD, — его идея-фикс.В то же время не стоит забывать: Трамп как бизнесмен предпочитает оборонному сотрудничеству в регионе одностороннее экономическое давление. Например, повышенные тарифы для КНР — он очень гордится тем, что принятые им в первый срок меры даже байденовская администрация не отменила."Победа Дональда Трампа предвещает ухудшение и снижение предсказуемости отношений между Вашингтоном и Пекином и усиление неопределенности в регионе, — отмечает Жак Де Лилль, директор Центра изучения современного Китая в Университете Пенсильвании. — Склонность к торговым войнам означает трения с КНР и экономические трудности для государств, вовлеченных в глобальную цепочку поставок".Замдиректора Азиатской программы в Институте исследований внешней политики (FPRI, базируется в штате Филадельфия) Коннор Фидлер, в свою очередь, напоминает, что в команде Трампа предостаточно антикитайских "ястребов", включая, например, будущего госсекретаря Марко Рубио, Майка Уолтца, который станет советником по нацбезопасности. Они, уверен аналитик, выступят и за экономическое, и за военное давление."Стратегическое соперничество между Китаем и США, вероятно, усилится при Трампе", — прогнозирует также Джун Дрейер, профессор политологии в Университете Майами.Потенциальные претензииЭнтони Имс, директор научных инициатив Президентского фонда Рональда Рейгана, полагает, что это закономерно приведет к усилению AUKUS. "Трехсторонний оборонный пакт выиграет от взглядов советников Трампа по национальной безопасности. Их упорные утверждения о том, что Китай должен быть главным фокусом большой стратегии США, дают необходимое стратегическое обоснование для соблюдения обязательств AUKUS", — указывает он."Многие из мер по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, принятых администрацией Байдена, получат продолжение", — считает сотрудник FPRI Феликс Чанг.В целом же перспективы трамповского возвращения для Азии лаконично обобщает Чарльз Хант, профессор международных отношений Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT): единственный предсказуемый элемент политики США в Индо-Тихоокеанском регионе в следующие четыре года — ее непредсказуемость.Даже если Трамп преодолеет личное неприятие байденовского наследия и сохранит сформированные механизмы сдерживания Китая, он может, как и в случае с НАТО, потребовать от всех союзников более серьезного вклада в общее дело. Если партнеры откажутся, то региональные блоки просто потеряют смысл.
китай
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китай, сша, австралия, дональд трамп, джо байден, aukus
Китай, США, Австралия, Дональд Трамп, Джо Байден, AUKUS

"Сплошная неопределенность". Что Трамп приготовил для Китая

© AP Photo / Andy WongПрезидент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народных собраний в Пекине
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Смена власти в США очень беспокоит американских союзников. И речь не только о Европе и Ближнем Востоке. Партнеров Вашингтона интересует, как поведет себя старый-новый президент на азиатском направлении. О перспективах Индо-Тихоокеанского региона при Трампе — в материале РИА Новости.

Австралийские опасения

Один из главных внешнеполитических проектов Джо Байдена — международные союзы, направленные на сдерживание Китая. А именно: QUAD ("Четырехсторонний диалог" Вашингтона с Канберрой, Дели и Токио) и AUKUS (Австралия, Великобритания, США).
© AP Photo / Denis PoroyВстреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего
Встреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Denis Poroy
Встреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего
QUAD был и при Трампе. Но именно Байден пытался придать этому объединению новый импульс, устраивая постоянные провокации с Тайванем.
Его преемник очень критично настроен к достижениям уходящей администрации. И как он поступит в данном случае, непонятно.
"Архитектура региональной безопасности уязвима для подрывной деятельности Трампа", — считают в Lowy Institute, международном аналитическом центре, базирующемся в Австралии. Такие волнения на Зеленом континенте легко объяснимы.
Одно из важнейших решений AUKUS — и фактически единственное сколь-либо резонансное на данный момент — передача Вашингтоном Канберре атомных ударных подводных лодок. Австралия должна получить их к 2032-му.
Но летом в США сообщили: верфи отстают от графика даже модернизации американского флота, что уж говорить о зарубежных поставках. И вновь громко зазвучали обвинения AUKUS в неэффективности.
© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров QUAD в Токио
Саммит лидеров Quad в Токио - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров QUAD в Токио

Капризный президент

Трамп может усугубить ситуацию, отмечают в Lowy Institute, исходя из опыта его первого срока в Белом доме, когда "администрация во всем была непоследовательной".
"Уже сейчас есть серьезные вопросы относительно будущего AUKUS, в частности, программы атомных подводных лодок, — подчеркивают профессора Уоррен и Хант. — А капризный Трамп способен еще сильнее осложнить партнерство".
Действительно, для Трампа, пришедшего (и возвращающегося) во власть под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой", интересы США — превыше всего. Он не стесняется попрекать партнеров. Так, от союзников по НАТО требовал увеличения расходов на оборону — под угрозой выйти из Североатлантического альянса.
Недавно разговоры об этом получили новый импульс. Издание Politico, в частности, сообщило, что существует обходной путь, по которому президент действительно может вывести США из НАТО без согласия конгресса. О серьезности намерений Трампа рассказывал немецким СМИ и его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон.
© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
AUKUS и QUAD порой называют азиатскими аналогами НАТО. Антиблоковые настроения Трампа могут отрикошетить и по ним. Если уж объединяющий 32 страны Североатлантический альянс его не особо беспокоит, то за трех- и четырехсторонние региональные союзы он вряд ли станет крепко держаться. Либо потребует от партнеров более деятельного участия. В любом случае судьба тех же субмарин для Австралии оказывается еще более мутной, а о новых проектах вообще речи нет.

Команда "ястребов"

Впрочем, есть и аргументы в пользу того, что 47-й президент США уделит внимание Индо-Тихоокеанскому партнерству. Все-таки сдерживание Китая, ради которого созданы AUKUS и QUAD, — его идея-фикс.
В то же время не стоит забывать: Трамп как бизнесмен предпочитает оборонному сотрудничеству в регионе одностороннее экономическое давление. Например, повышенные тарифы для КНР — он очень гордится тем, что принятые им в первый срок меры даже байденовская администрация не отменила.
"Победа Дональда Трампа предвещает ухудшение и снижение предсказуемости отношений между Вашингтоном и Пекином и усиление неопределенности в регионе, — отмечает Жак Де Лилль, директор Центра изучения современного Китая в Университете Пенсильвании. — Склонность к торговым войнам означает трения с КНР и экономические трудности для государств, вовлеченных в глобальную цепочку поставок".
Замдиректора Азиатской программы в Институте исследований внешней политики (FPRI, базируется в штате Филадельфия) Коннор Фидлер, в свою очередь, напоминает, что в команде Трампа предостаточно антикитайских "ястребов", включая, например, будущего госсекретаря Марко Рубио, Майка Уолтца, который станет советником по нацбезопасности. Они, уверен аналитик, выступят и за экономическое, и за военное давление.
© AP Photo / Matt RourkeСенатор Марко Рубио
Сенатор Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Сенатор Марко Рубио
"Стратегическое соперничество между Китаем и США, вероятно, усилится при Трампе", — прогнозирует также Джун Дрейер, профессор политологии в Университете Майами.

Потенциальные претензии

Энтони Имс, директор научных инициатив Президентского фонда Рональда Рейгана, полагает, что это закономерно приведет к усилению AUKUS. "Трехсторонний оборонный пакт выиграет от взглядов советников Трампа по национальной безопасности. Их упорные утверждения о том, что Китай должен быть главным фокусом большой стратегии США, дают необходимое стратегическое обоснование для соблюдения обязательств AUKUS", — указывает он.
"Многие из мер по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, принятых администрацией Байдена, получат продолжение", — считает сотрудник FPRI Феликс Чанг.
В целом же перспективы трамповского возвращения для Азии лаконично обобщает Чарльз Хант, профессор международных отношений Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT): единственный предсказуемый элемент политики США в Индо-Тихоокеанском регионе в следующие четыре года — ее непредсказуемость.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 года
Даже если Трамп преодолеет личное неприятие байденовского наследия и сохранит сформированные механизмы сдерживания Китая, он может, как и в случае с НАТО, потребовать от всех союзников более серьезного вклада в общее дело. Если партнеры откажутся, то региональные блоки просто потеряют смысл.
 
КитайСШААвстралияДональд ТрампДжо БайденAUKUS
 
 
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