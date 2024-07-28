https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html

Пародия на НАТО. Созданный Байденом альянс саморазрушается

Пародия на НАТО. Созданный Байденом альянс саморазрушается - РИА Новости, 28.07.2024

Пародия на НАТО. Созданный Байденом альянс саморазрушается

Блоку AUKUS (Австралия, Великобритания, США) скоро три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Вопросов к его эффективности все больше, что... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:01

сша

австралия

дональд трамп

джо байден

лиза франкетти

aukus

lockheed martin

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Блоку AUKUS (Австралия, Великобритания, США) скоро три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Вопросов к его эффективности все больше, что признают и на Западе. А вероятная смена власти в Вашингтоне создает новые риски. О проблемах "Тройки" — в материале РИА Новости.Параллельные структурыAUKUS, получивший имя по первым буквам названий стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States), был образован в 2021-м. Его официальная задача — поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.С самого начала возникли вопросы о целесообразности блока. Ведь к тому моменту вновь функционировало (впрочем, без выдающихся достижений) другое ведомое Вашингтоном объединение — так называемый Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), зоной интересов которого также был Индо-Тихоокеанской регион. В QUAD еще в 2009-м вошли, помимо тех же США и Австралии, Индия и Япония.Создание еще одной региональной структуры можно объяснить личными амбициями американских президентов. QUAD восстановил работу при Дональде Трампе. И хотя его преемник Джо Байден, разумеется, не отрекался от блока, ему, вероятно, хотелось создать собственный, воплотившийся в AUKUS.Декларативные задачи объединений, впрочем, отличались. QUAD изначально был направлен на сдерживание Китая в регионе. В AUKUS об этом открыто не говорили, делая акцент на обмене информацией и высокими технологиями.Однако такая риторика никого не ввела в заблуждение. Например, уже в 2022-м представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл новый блок "попыткой создать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО".С российской стороны звучали схожие заявления. Президент Владимир Путин, в частности, в прошлом году говорил о тенденции "к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS".Планы у "Тройки" действительно обширные, во всяком случае, на словах.Сорванные срокиВ конце июля 2024-го стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, одна из ведущих в производстве оружия, готова разрабатывать реактивную гиперзвуковую ракету Mako в Великобритании. И только после этого приступать к производству в США. Прежде подобное не практиковали. Такой обмен технологиями стал возможен только в рамках соглашения AUKUS, подчеркнул представитель LM Тим Кэхилл.Но заявления о готовности — одно, а практический результат может быть иным. И имеющийся у AUKUS опыт это доказывает.Первым важнейшим договором при формировании блока стало соглашение о предоставлении Австралии атомных ударных подводных лодок США. Решение было настолько резонансным, что даже привело к международному скандалу, ведь до этого Канберра заключила соответствующую сделку с Парижем, а потом отказалась от нее, даже не уведомив французов.По плану AUKUS Австралия должна получить субмарины из США примерно в 2032-м.Но в середине этого лета поступила информация, что у Соединенных Штатов проблемы. Верфи, работающие в первую очередь на модернизацию американского флота, уже отстают на годы даже без дополнительного спроса.Предоставление субмарин Австралии было в принципе единственным практическим шагом, анонсированным AUKUS. После сообщений о срыве сроков критики утверждают, что блок не достиг прогресса, пишет Bloomberg."Во всех трех странах возникают вопросы о том, когда объединение сможет что-то дать. Даже сторонники признают, что AUKUS, который призван связать союзников на десятилетия вперед, должен продемонстрировать ощутимые результаты до конца этого года, если хочет добиться успеха", — отмечает издание."Конец года" — неслучайная отметка. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы, которые, в зависимости от итога, могут привести и к пересмотру партнерства в AUKUS.Американские военные пытаются успокоить союзников. Так, на днях адмирал ВМС США Лиза Франкетти заявила, что ее страна продолжит помогать партнерам независимо от того, кто станет хозяином Белого дома."Я знаю, что все наши партнеры понимают: мы будем рядом, когда это важно и где это важно, и именно это мы делаем каждый день", — отметила она.Поводы для беспокойстваУ заявления Франкетти есть два существенных изъяна.Во-первых, адмирал смещает фокус с сорванных сроков и отсутствия результатов на существование блока как таковое: главное якобы, что AUKUS устоит при любой американской администрации. Но чем именно "Тройка" будет заниматься — так и неясно.Во-вторых, бойкие слова о независимости блока от исхода выборов в США могут стать пустым звуком, если к власти действительно придет Трамп.В свой первый президентский срок он уже успел прославиться угрозами выхода из НАТО, требованиями к союзникам платить за оборону больше, и вообще: "Америка превыше всего".Кроме того, Трамп — сторонник изоляционизма не только в оборонной сфере. Именно при нем США вышли, например, из Парижского соглашения по климату. А также покинули Транстихоокеанское партнерство, торговый блок, предоставляющий большие льготы участникам.Поэтому нетрудно представить, что из AUKUS Трамп выйдет без колебаний. Тем более что речь идет о "детище" нелюбимого им Байдена.Конечно, достоверно планы республиканца по блоку пока неизвестны. AUKUS сейчас не входит в число актуальных тем американской предвыборной кампании, в США много внутренних проблем.Но даже если Трамп, в случае победы, останется в "тихоокеанской НАТО", у самого блока и без того хватает сложностей.В дополнение к соглашению о субмаринах члены AUKUS в 2021-м договаривались обмениваться данными в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и так далее — в общем, чувствительной информацией. Но проблемы разных уровней секретности в каждой стране и другие бюрократические препятствия по-прежнему мешают полноценному взаимодействию и в этой сфере.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, австралия, дональд трамп, джо байден, лиза франкетти, aukus, lockheed martin