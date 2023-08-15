https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин
Западные страны планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS (Австралия – Великобритания – США), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:24
2023-08-15T10:24
2023-08-15T10:34
нато
aukus
австралия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западные страны планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS (Австралия – Великобритания – США), заявил президент России Владимир Путин.В обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности Путин сообщил, что страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, а США стремятся переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия."Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - сказал Путин в обращении к участникам конференции.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, aukus, австралия, сша, владимир путин
НАТО, AUKUS, Австралия, США, Владимир Путин
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин
Путин заявил о планах Запада интегрировать силы НАТО с блоком AUKUS
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западные страны планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS (Австралия – Великобритания – США), заявил президент России Владимир Путин.
В обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности Путин сообщил, что страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, а США стремятся переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия.
"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS
", - сказал Путин в обращении к участникам конференции.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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