https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html

Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин

Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023

Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин

Западные страны планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS (Австралия – Великобритания – США), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:24

2023-08-15T10:24

2023-08-15T10:34

нато

aukus

австралия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западные страны планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS (Австралия – Великобритания – США), заявил президент России Владимир Путин.В обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности Путин сообщил, что страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, а США стремятся переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия."Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - сказал Путин в обращении к участникам конференции.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.

https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html

австралия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, aukus, австралия, сша, владимир путин