https://ria.ru/20250104/ermekbaev-1992325959.html

Нурлан Ермекбаев: ШОС – не продукт холодной войны, у нее мирные цели

Нурлан Ермекбаев: ШОС – не продукт холодной войны, у нее мирные цели - РИА Новости, 04.01.2025

Нурлан Ермекбаев: ШОС – не продукт холодной войны, у нее мирные цели

С наступлением 2025 года Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вступила в новый этап своего развития – председательство переняла Китайская Народная... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:00:00+03:00

2025-01-04T12:00:00+03:00

2025-01-04T12:00:00+03:00

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С наступлением 2025 года Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вступила в новый этап своего развития – председательство переняла Китайская Народная Республика, сменился и генеральный секретарь организации. Нурлан Ермекбаев, который с 1 января занял должность нового генсека ШОС, рассказал в интервью РИА Новости о планах ШОС, о том, как будет развиваться ее работа в самых разных сферах – от туризма и здравоохранения до реагирования на односторонние санкции и оптимизации расчетных механизмов внутри организации. Беседовала Лидия Станченко.– Нурлан Байузакович, расскажите о планах организации на этот год, по каким ключевым направлениям будет продвигаться работа ШОС? Поделитесь своими ожиданиями как нового генерального секретаря организации.– В 2025 году Шанхайская организация сотрудничества вступает в новый этап своего развития. В целом, 2025 год обещает быть богатым на важные международные события. Во-первых, конечно, 80-летие Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Во-вторых, 80-летие создания Организации объединенных наций.И для ШОС этот год будет насыщенным на различные события. После заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло в июле 2024 года в Астане и увенчало собой председательство в нашей организации Казахстана – очень успешное, насыщенное – председательство в организации перешло к КНР, которая заблаговременно подготовила очень содержательный план и приоритеты своей работы. Сейчас они изложены в трех важных комплексных документах. Один из них включает в себя официальные мероприятия, называется План основных мероприятий Шанхайской организации сотрудничества на 2025 год. Второй документ представляет собой календарь мероприятий китайского председательства. И третий документ, который сейчас находится на стадии рассмотрения, – это план мероприятий, которые инициированы государствами-членами ШОС.Таким образом, в целом, в 2025 году планируется более 200 мероприятий различного характера. Из них порядка 70% – это официальные мероприятия и около 30% – это мероприятия, которые инициированы государствами-членами.Очень символично и примечательно, что Китайская Народная Республика определила девизом председательства такой слоган: "Продвижение шанхайского духа: Шанхайская организация сотрудничества в действии". И очень интересный второй момент – это то, что темой предстоящего года китайское председательство определило устойчивое развитие.Почему эти два вопроса примечательны: во-первых, "шанхайский дух" воплощает в себе основные принципы, на которых строится все сотрудничество и развитие нашей организации. Это равенство, взаимная выгода, взаимное доверие, консультации, уважение к многообразию культур и цивилизаций, стремление к общему развитию. А тема года – устойчивое развитие – показывает, что в ШОС комплексный подход к вопросам и безопасности, и мира, и процветания. Кроме этого, повестка дня ШОС созвучна общемировой повестке. В ШОС мы работаем как раз по тем направлениям, которые важны и актуальны для всего мира.Хотел бы отметить, что каждая страна в период своего председательства внесла очень важный вклад в общее развитие всей организации. Это касается всех государств-председателей, которые были до этого. И венцом председательства каждого государства является заседание Совета глав государств. На предстоящем в этом году заседании Совета глав государств, во время которого Китайская Народная Республика завершит свое председательство, предполагается принять целый ряд важных решений по всем направлениям нашего взаимодействия.Среди них хотел бы выделить три ключевых документа, которые планируется принять на предстоящем заседании лидеров наших стран. Это политическая декларация, это документ под рабочим названием Заявление о 80-летии Победы во Второй мировой войне и принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года – документ, который заложит основные приоритеты, задачи и цели развития организации на десятилетия.Кроме этого, в ШОС мы всегда смотрим на опережение, и уже стало традицией, что еще в начале председательства какого-то государства уже идет подготовка следующего государства-председателя. Поэтому сейчас уже идет подготовка к председательству Кыргызской Республики в следующий период.Также сейчас идет подготовка к заседанию Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в этом году в России – председательство в Совете глав правительств осуществляет сейчас Российская Федерация. Обычно на таких заседаниях обсуждаются вопросы, связанные с реальным сектором экономики, с сотрудничеством в сфере торговли, инвестиций и транспорта и так далее.Ну а в целом, работа ШОС в 2025 году будет направлена на то, чтобы содействовать миру, безопасности и развитию на пространстве ШОС. И лично моя задача как генерального секретаря организации, вступившего в эту должность, заключается в том, чтобы наладить и укрепить, повысить эффективность работы секретариата ШОС как основного исполнительного органа, своего рода штаб-квартиры организации, и содействовать государствам-членам в достижении целей и в решении задач, которые они ставят перед организацией. Нашу важную задачу мы видим в том, чтобы работа в рамках ШОС приносила практическую, ощутимую пользу для народов наших стран.С учетом того, что главы государств объявили 2025 год Годом устойчивого развития, наша работа сосредоточится на углублении сотрудничества в области экологии, рационального использования природных ресурсов, внедрении чистых технологий, увеличении доли зеленой экономики. Будем уделять большое внимание борьбе с изменением климата. Продолжится разработка проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере борьбы с изменением климата. Страны-члены нашей организации продолжат следовать выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения, будем налаживать деятельность специальной рабочей группы по вопросам изменения климата.Также в рамках китайского председательства в мае 2025 года запланировано проведение форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию. Вообще тема сокращения бедности была инициирована Исламской Республикой Пакистан и также представляет большую актуальность для государств-членов ШОС и приносит реальную практическую пользу народам наших стран.Кроме этого, в рамках работы по устойчивому развитию ШОС пройдет ряд мероприятий в сфере продовольственной безопасности. Также будет активизировано взаимодействие в сферах цифровой экономики, транспорта, промышленности, энергетики, таможенного сотрудничества.В торгово-экономической области работа будет нацелена на реализацию уже принятых документов – Стратегии развития ШОС до 2025 года, Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и Стратегии экономического развития ШОС.Китайское председательство предложило ряд инициатив на культурно-гуманитарном направлении – это такие области, как спорт, культура, книгоиздательство, туризм, работа с молодежью.Как я сказал, все усилия ШОС созвучны общемировой повестке, и мы планируем в соответствии с дорожной картой по развитию взаимодействия с партнерами по диалогу, которая была принята на Астанинском саммите в 2024 году активизировать и наполнить более практическим содержанием наше взаимодействие с партнерами ШОС. Будем также активно сотрудничать с ООН, ее секретариатом, специализированными, учреждениями и другими международными региональными организациями-партнерами. Сейчас в работе находится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН об Инициативе ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие.– В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина окончания Второй мировой войны. Планируются ли в связи с этим какие-то мероприятия в рамках ШОС?– Конечно, 80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны – это важное событие для всех 26 государств, которые входят в большую семью ШОС. Дата 9 мая остается символом мужества и героизма наших предков, народов наших стран, которые отстояли свободу и мир. Их подвиг достоин восхищения, и мы всегда будем хранить светлую память о тех, кто погиб на фронтах, трудился в тылу и возрождал наши страны в послевоенные годы. Практически все государства-члены ШОС выступали единым фронтом в качестве союзников во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом. А шесть из 10 государств сражались на полях Великой отечественной войны в составе одного государства. И то же самое можно сказать о дне победы в войне на Дальнем Востоке, который отмечается в Китае 3 сентября.Насколько мы информированы, в 2025 году планируются крупные военные парады в честь этой даты – в Москве, в Пекине и в других городах и столицах. И не только в столицах, но и в других крупных городах целого ряда государств-членов ШОС.Секретариат со своей стороны открыт для любых предложений государств-членов по проведению каких-то мероприятий, посвященных этой дате. Мы также сейчас думаем над тем, какое мероприятие могло бы быть проведено здесь на площадке секретариата.– Расскажите о сотрудничестве в рамках ШОС в сфере туризма. Планируется ли создание безвизовых программ в рамках организации? Каких объемов туристических потоков в рамках ШОС удалось добиться в 2024 году, и каковы ваши оценки по турпотоку на 2025 год?– Сотрудничество в туристической сфере – это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма.Руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алматы в мае 2024 года. Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы, и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе. Между целым рядом государств ШОС уже действует или недавно вступили соглашения, или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС. Имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.Примечательно, что в 2024 году в целом объем туристических потоков, имеется в виду зарубежных именно туристов, практически у всех стран ШОС вырос. У каких-то на 20% по сравнению с предыдущим годом, у каких-то до 47%. Это также говорит о том, что сотрудничество развивается активно.В целом в сфере туризма можно было бы отметить такие инициативы государств-членов, как создание единой электронной платформы по развитию туризма, организация трансграничных туристических маршрутов и регулярное проведение форумов.– Как продвигается работа ШОС в сфере оптимизации расчетных механизмов между странами-членами? Можно ли уже говорить о возможности создания единой валюты ШОС?– Для решения задачи по организации системы или механизма платежей между государствами-членами ШОС сформирована экспертная группа, имеется соответствующая дорожная карта по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Эта дорожная карта была утверждена на заседании глав государств ШОС в Самарканде в 2022 году.Экспертная группа анализирует все плюсы, минусы, возможные риски, связанные с либерализацией валютных законодательств, с влиянием тарифных и нетарифных барьеров на расчеты в национальных валютах. На этой основе готовятся конкретные предложения.В первую очередь, задача состоит в том, чтобы сформировать правовую основу для расчетов в национальных валютах по инвестконтрактам, для прямой конвертации, по механизмам этой конвертации и разработать меры, которые бы стимулировали государства использовать национальные валюты в расчетах. То есть сейчас идет работа больше по созданию нормативно-правовой базы.Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом, понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения.– В октябре 2024 года по итогам заседания глав правительств стран ШОС было принято заявление, в котором, в частности, отмечалось, что главы правительств стран ШОС выступают против односторонних санкций и ограничений, которые оказывают негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения. Какие меры организация принимает для противоборства этим ограничениям и негативному влиянию?– Действительно, ряд государств-членов ШОС испытывает негативное влияние односторонних санкций, ограничений. Поэтому в рамках ШОС государства-члены сейчас ведут работу, во-первых, по выработке расчетно-платежных механизмов для расчетов в национальных валютах, по совершенствованию инфраструктуры этих расчетов. Также с минимизацией влияния этих санкций связано создание механизмов финансовой поддержки проектной деятельности.На саммите организации в июле 2024 года главы государств приняли решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС. Суть этого решения заключалась в том, чтобы продолжить консультации по созданию такого механизма. Сейчас ведутся консультации, рассматриваются различные варианты. Это и вариант Инвестиционного фонда, вариант Банка развития, Фонда развития. Работа эта пока идет.Также в октябре 2024 года по инициативе Республики Узбекистан принята концепция развития нового экономического диалога между государствами ШОС. Эта концепция была принята в рамках заседания Совета глав правительств, она направлена как раз на создание дополнительных платформ для устойчивых связей между деловыми кругами, чтобы эти связи не испытывали ограничения и негативное влияние санкций и ограничений.– Расширение ШОС в последнее время часто вызывает дискуссии о том, может ли этот евразийский блок безопасности стать противовесом западным альянсам, таким как НАТО. Что вы думаете на этот счет? Корректно ли в целом сравнение ШОС с НАТО?– Во-первых, сложно и, наверное, неправильно сравнивать НАТО и ШОС, поскольку они сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности. НАТО была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками – с другой стороны. Это – военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора.А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями.Во-вторых, НАТО – это военно-политическая организация. ШОС – это мирная межгосударственная организация. Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует.Кроме этого, чисто географически, НАТО – это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет в качестве государств-членов евразийские государства, государства одного континента Евразия. То есть она является по сути своей евразийской организацией.Кроме этого, государства-члены ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего.Поэтому организации эти – разные. Хотя, пожалуй, одно из наиболее приоритетных направлений ШОС является обеспечение безопасности. Но и к этому вопросу ШОС подходит комплексно, исходит из того, что невозможно обеспечить безопасность, не решая в комплексе вопросы социально-экономического развития, борьбы с бедностью, повышения уровня грамотности, образования.Именно поэтому ШОС занимается очень широким набором вопросов, а не только борьбой с терроризмом, экстремизмом. Как раз-таки для борьбы вот с этими "тремя злыми силами", как их называют, – экстремизм, терроризм и сепаратизм – в 2002 году была создана региональная антитеррористическая структура (РАТС) с штаб-квартирой – исполнительным комитетом в Ташкенте. Она координирует в основном деятельность специальных и правоохранительных органов. Этот механизм противодействия современным вызовам и угрозам безопасности сейчас совершенствуется. Уже есть договоренности о создании дополнительно новых специализированных центров по противодействию различным вызовам.Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер.ШОС – это ответственный участник международных усилий по обеспечению мира, развития, но всегда исходит из принципа ненаправленности против кого-либо, против других государств, принципа открытости. Действует на основе международного права, включая Устав ООН и Хартию ШОС.Мы придерживаемся принципов "шанхайского духа", подчеркиваем неблоковый, не идеологизированный характер нашей работы. То есть – за созидательную миролюбивую работу и сотрудничество.Что касается расширения ШОС, то это не самоцель организации, это естественный процесс. Растет интерес к ШОС со стороны других государств, они обращаются с предложениями либо присоединения к работе в качестве партнеров, либо о повышении статуса от партнеров до наблюдателей.Сейчас в рамках ШОС ведется большая работа по совершенствованию деятельности, рассматривается вопрос о возможных категориях наших партнеров, наблюдателей. Мы надеемся, что этот процесс будет более эффективным и упорядоченным.– В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти напряженность, США и другие страны, в том числе в регионе, предпринимают провокационные действия, усиливают свое военное присутствие. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в регионе в следующем году? Будет ли расти напряженность, и какие действия планирует предпринять ШОС, чтобы эту напряженность сгладить?– Конечно, в современных условиях трудно прогнозировать развитие глобальной ситуации, но мы видим, что на евразийском континенте, вообще в этой части света, действительно, есть тревожные тенденции, которые обнажили сбои в евроатлантической модели безопасности в том виде, в котором она создавалась. Видим разгорание тлеющих конфликтов, видим и появление новых. Видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, есть тревожные тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и явления такой блоковой уже какой-то конфронтации, создание блоковых организаций. Все это подводит к необходимости пересмотра в целом системы и принципов обеспечения безопасности, хотя бы на пространстве Евразии.Поэтому государства-члены ШОС внимательно восприняли инициативу белорусской стороны в области евразийской безопасности. Тема эта обсуждалась на прошедшей 31 октября 2024 года в Минске Минской конференции по безопасности. В настоящее время все государства-члены изучают эту инициативу.Но в целом, хотел бы отметить, что еще в Ташкентской декларации саммита ШОС 2016 года государства-члены подчеркнули, что они будут углублять диалог, взаимодействие с международными региональными организациями, с которыми есть официальные отношения, и поощрять внешние контакты с целью дальнейшего формирования такой партнерской сети многосторонних объединений.Также во время заседания Совета глав государств в Астане в 2024 году главы государств подчеркнули в своей декларации, что взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества может стать основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. То есть сейчас все больше и больше стран подходят к тому, что необходимо как-то по-новому посмотреть и сформировать подходы к обеспечению безопасности в Евразии.– В декабре 2024 года исполнилось ровно пять лет с начала пандемии COVID-19. Мир по-прежнему переживает ее последствия. Как будет продвигаться работа в сфере здравоохранения, создания механизмов по управлению рисками в этой сфере, повышению устойчивости к будущим вспышкам эпидемий в рамках ШОС?– Отчасти в связи с очень интенсивным ростом мировой экономики, в связи с вмешательством человека в естественное развитие природы, конечно, риски различного рода инфекционных заболеваний, риски эпидемий не исчезают, и человечество не застраховано от массовых инфекционных заболеваний. Причин этому много. Поэтому в ШОС, в соответствии с этими рисками и угрозами принимаются соответствующие меры, которые идут по нарастающей, можно сказать.Например, в 2011 году было подписано межправительственное соглашение ШОС о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Уже в 2013 году была принята программа информирования об эпидемиологической ситуации, вызванной инфекционными заболеваниями. В 2020 году уже был принят комплексный план совместных мер по противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС, то есть как раз, когда возникла пандемия COVID-19 был уже принят комплексный план по противодействию угрозам эпидемии. В 2022 году была принята дорожная карта по сотрудничеству между медицинскими организациями по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. Все эти меры как раз вызваны ростом этих рисков с одной стороны, и с другой стороны, стремлением обеспечить здоровье нашего населения.В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге прошло совещание глав санитарных служб. Все стороны подтвердили, что обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия является приоритетом.Конечно, во всех этих усилиях ШОС предоставляет координирующую роль Всемирной организации здравоохранения. В 2025 году государства-члены настроены на то, чтобы поддерживать диалог по линии санитарных служб, обмениваться информацией. По инициативе Российской Федерации сейчас рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве по борьбе с чумой.– Ряды ШОС в 2024 году пополнились новыми членами. Продолжит ли организация расширяться в 2025 году? Кто сейчас является главным претендентом на вступление? Отдельно бы хотелось спросить про Турцию - какова вероятность того, что страна станет полноправным членом организации, не помешает ей статус члена НАТО?– Процесс расширения ШОС идет, за последние семь лет количество государств-членов ШОС почти удвоилось. То есть, если еще в 2017 году было шесть государств-членов, впоследствии их стало восемь; в 2023 году присоединился Иран в качестве государства-члена. В 2024 году полноправным государством-членом ШОС стала Беларусь, то есть количество государств-членов увеличилось до 10. Но, опять же, это не является самоцелью нашей организации.Увеличилось количество партнеров по диалогу. В целом интерес к повышению своего статуса в организации или к вступлению в ШОС растет.Что касается конкретных каких-то государств или регионов, могу отметить, что активно сейчас себя проявляют страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и даже Северной Африки. ШОС открыта для всех государств. Сейчас в рамках совершенствования деятельности в целом государства-члены думают над тем, как сделать количество категорий и партнерство с другими государствами более продуктивным и эффективным.На глобальном уровне государства-члены ШОС всегда демонстрируют солидарность, следование нормам международного права и поэтому расширение как членского состава организации, так и круга и ее партнеров осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса.Например, сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и восемь заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются.Что же касается Турции, то Турция является одним из партнеров ШОС по диалогу. Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать.

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Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, нурлан ермекбаев, шос, нато, оон, евразия, казахстан, китай