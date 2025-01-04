Нурлан Ермекбаев: ШОС – не продукт холодной войны, у нее мирные цели
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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С наступлением 2025 года Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вступила в новый этап своего развития – председательство переняла Китайская Народная Республика, сменился и генеральный секретарь организации. Нурлан Ермекбаев, который с 1 января занял должность нового генсека ШОС, рассказал в интервью РИА Новости о планах ШОС, о том, как будет развиваться ее работа в самых разных сферах – от туризма и здравоохранения до реагирования на односторонние санкции и оптимизации расчетных механизмов внутри организации. Беседовала Лидия Станченко.
– Нурлан Байузакович, расскажите о планах организации на этот год, по каким ключевым направлениям будет продвигаться работа ШОС? Поделитесь своими ожиданиями как нового генерального секретаря организации.
– В 2025 году Шанхайская организация сотрудничества вступает в новый этап своего развития. В целом, 2025 год обещает быть богатым на важные международные события. Во-первых, конечно, 80-летие Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Во-вторых, 80-летие создания Организации объединенных наций.
И для ШОС этот год будет насыщенным на различные события. После заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло в июле 2024 года в Астане и увенчало собой председательство в нашей организации Казахстана – очень успешное, насыщенное – председательство в организации перешло к КНР, которая заблаговременно подготовила очень содержательный план и приоритеты своей работы. Сейчас они изложены в трех важных комплексных документах. Один из них включает в себя официальные мероприятия, называется План основных мероприятий Шанхайской организации сотрудничества на 2025 год. Второй документ представляет собой календарь мероприятий китайского председательства. И третий документ, который сейчас находится на стадии рассмотрения, – это план мероприятий, которые инициированы государствами-членами ШОС.
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Таким образом, в целом, в 2025 году планируется более 200 мероприятий различного характера. Из них порядка 70% – это официальные мероприятия и около 30% – это мероприятия, которые инициированы государствами-членами.
Очень символично и примечательно, что Китайская Народная Республика определила девизом председательства такой слоган: "Продвижение шанхайского духа: Шанхайская организация сотрудничества в действии". И очень интересный второй момент – это то, что темой предстоящего года китайское председательство определило устойчивое развитие.
Почему эти два вопроса примечательны: во-первых, "шанхайский дух" воплощает в себе основные принципы, на которых строится все сотрудничество и развитие нашей организации. Это равенство, взаимная выгода, взаимное доверие, консультации, уважение к многообразию культур и цивилизаций, стремление к общему развитию. А тема года – устойчивое развитие – показывает, что в ШОС комплексный подход к вопросам и безопасности, и мира, и процветания. Кроме этого, повестка дня ШОС созвучна общемировой повестке. В ШОС мы работаем как раз по тем направлениям, которые важны и актуальны для всего мира.
Хотел бы отметить, что каждая страна в период своего председательства внесла очень важный вклад в общее развитие всей организации. Это касается всех государств-председателей, которые были до этого. И венцом председательства каждого государства является заседание Совета глав государств. На предстоящем в этом году заседании Совета глав государств, во время которого Китайская Народная Республика завершит свое председательство, предполагается принять целый ряд важных решений по всем направлениям нашего взаимодействия.
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Среди них хотел бы выделить три ключевых документа, которые планируется принять на предстоящем заседании лидеров наших стран. Это политическая декларация, это документ под рабочим названием Заявление о 80-летии Победы во Второй мировой войне и принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года – документ, который заложит основные приоритеты, задачи и цели развития организации на десятилетия.
Кроме этого, в ШОС мы всегда смотрим на опережение, и уже стало традицией, что еще в начале председательства какого-то государства уже идет подготовка следующего государства-председателя. Поэтому сейчас уже идет подготовка к председательству Кыргызской Республики в следующий период.
Также сейчас идет подготовка к заседанию Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в этом году в России – председательство в Совете глав правительств осуществляет сейчас Российская Федерация. Обычно на таких заседаниях обсуждаются вопросы, связанные с реальным сектором экономики, с сотрудничеством в сфере торговли, инвестиций и транспорта и так далее.
Ну а в целом, работа ШОС в 2025 году будет направлена на то, чтобы содействовать миру, безопасности и развитию на пространстве ШОС. И лично моя задача как генерального секретаря организации, вступившего в эту должность, заключается в том, чтобы наладить и укрепить, повысить эффективность работы секретариата ШОС как основного исполнительного органа, своего рода штаб-квартиры организации, и содействовать государствам-членам в достижении целей и в решении задач, которые они ставят перед организацией. Нашу важную задачу мы видим в том, чтобы работа в рамках ШОС приносила практическую, ощутимую пользу для народов наших стран.
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С учетом того, что главы государств объявили 2025 год Годом устойчивого развития, наша работа сосредоточится на углублении сотрудничества в области экологии, рационального использования природных ресурсов, внедрении чистых технологий, увеличении доли зеленой экономики. Будем уделять большое внимание борьбе с изменением климата. Продолжится разработка проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере борьбы с изменением климата. Страны-члены нашей организации продолжат следовать выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения, будем налаживать деятельность специальной рабочей группы по вопросам изменения климата.
Также в рамках китайского председательства в мае 2025 года запланировано проведение форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию. Вообще тема сокращения бедности была инициирована Исламской Республикой Пакистан и также представляет большую актуальность для государств-членов ШОС и приносит реальную практическую пользу народам наших стран.
Кроме этого, в рамках работы по устойчивому развитию ШОС пройдет ряд мероприятий в сфере продовольственной безопасности. Также будет активизировано взаимодействие в сферах цифровой экономики, транспорта, промышленности, энергетики, таможенного сотрудничества.
В торгово-экономической области работа будет нацелена на реализацию уже принятых документов – Стратегии развития ШОС до 2025 года, Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и Стратегии экономического развития ШОС.
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Китайское председательство предложило ряд инициатив на культурно-гуманитарном направлении – это такие области, как спорт, культура, книгоиздательство, туризм, работа с молодежью.
Как я сказал, все усилия ШОС созвучны общемировой повестке, и мы планируем в соответствии с дорожной картой по развитию взаимодействия с партнерами по диалогу, которая была принята на Астанинском саммите в 2024 году активизировать и наполнить более практическим содержанием наше взаимодействие с партнерами ШОС. Будем также активно сотрудничать с ООН, ее секретариатом, специализированными, учреждениями и другими международными региональными организациями-партнерами. Сейчас в работе находится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН об Инициативе ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие.
– В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина окончания Второй мировой войны. Планируются ли в связи с этим какие-то мероприятия в рамках ШОС?
– Конечно, 80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны – это важное событие для всех 26 государств, которые входят в большую семью ШОС. Дата 9 мая остается символом мужества и героизма наших предков, народов наших стран, которые отстояли свободу и мир. Их подвиг достоин восхищения, и мы всегда будем хранить светлую память о тех, кто погиб на фронтах, трудился в тылу и возрождал наши страны в послевоенные годы. Практически все государства-члены ШОС выступали единым фронтом в качестве союзников во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом. А шесть из 10 государств сражались на полях Великой отечественной войны в составе одного государства. И то же самое можно сказать о дне победы в войне на Дальнем Востоке, который отмечается в Китае 3 сентября.
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Секретариат со своей стороны открыт для любых предложений государств-членов по проведению каких-то мероприятий, посвященных этой дате. Мы также сейчас думаем над тем, какое мероприятие могло бы быть проведено здесь на площадке секретариата.
– Расскажите о сотрудничестве в рамках ШОС в сфере туризма. Планируется ли создание безвизовых программ в рамках организации? Каких объемов туристических потоков в рамках ШОС удалось добиться в 2024 году, и каковы ваши оценки по турпотоку на 2025 год?
– Сотрудничество в туристической сфере – это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма.
Руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алматы в мае 2024 года. Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы, и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе. Между целым рядом государств ШОС уже действует или недавно вступили соглашения, или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.
Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС. Имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.
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Примечательно, что в 2024 году в целом объем туристических потоков, имеется в виду зарубежных именно туристов, практически у всех стран ШОС вырос. У каких-то на 20% по сравнению с предыдущим годом, у каких-то до 47%. Это также говорит о том, что сотрудничество развивается активно.
В целом в сфере туризма можно было бы отметить такие инициативы государств-членов, как создание единой электронной платформы по развитию туризма, организация трансграничных туристических маршрутов и регулярное проведение форумов.
– Как продвигается работа ШОС в сфере оптимизации расчетных механизмов между странами-членами? Можно ли уже говорить о возможности создания единой валюты ШОС?
– Для решения задачи по организации системы или механизма платежей между государствами-членами ШОС сформирована экспертная группа, имеется соответствующая дорожная карта по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Эта дорожная карта была утверждена на заседании глав государств ШОС в Самарканде в 2022 году.
Экспертная группа анализирует все плюсы, минусы, возможные риски, связанные с либерализацией валютных законодательств, с влиянием тарифных и нетарифных барьеров на расчеты в национальных валютах. На этой основе готовятся конкретные предложения.
В первую очередь, задача состоит в том, чтобы сформировать правовую основу для расчетов в национальных валютах по инвестконтрактам, для прямой конвертации, по механизмам этой конвертации и разработать меры, которые бы стимулировали государства использовать национальные валюты в расчетах. То есть сейчас идет работа больше по созданию нормативно-правовой базы.
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Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом, понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения.
– В октябре 2024 года по итогам заседания глав правительств стран ШОС было принято заявление, в котором, в частности, отмечалось, что главы правительств стран ШОС выступают против односторонних санкций и ограничений, которые оказывают негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения. Какие меры организация принимает для противоборства этим ограничениям и негативному влиянию?
– Действительно, ряд государств-членов ШОС испытывает негативное влияние односторонних санкций, ограничений. Поэтому в рамках ШОС государства-члены сейчас ведут работу, во-первых, по выработке расчетно-платежных механизмов для расчетов в национальных валютах, по совершенствованию инфраструктуры этих расчетов. Также с минимизацией влияния этих санкций связано создание механизмов финансовой поддержки проектной деятельности.
На саммите организации в июле 2024 года главы государств приняли решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС. Суть этого решения заключалась в том, чтобы продолжить консультации по созданию такого механизма. Сейчас ведутся консультации, рассматриваются различные варианты. Это и вариант Инвестиционного фонда, вариант Банка развития, Фонда развития. Работа эта пока идет.
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Также в октябре 2024 года по инициативе Республики Узбекистан принята концепция развития нового экономического диалога между государствами ШОС. Эта концепция была принята в рамках заседания Совета глав правительств, она направлена как раз на создание дополнительных платформ для устойчивых связей между деловыми кругами, чтобы эти связи не испытывали ограничения и негативное влияние санкций и ограничений.
– Расширение ШОС в последнее время часто вызывает дискуссии о том, может ли этот евразийский блок безопасности стать противовесом западным альянсам, таким как НАТО. Что вы думаете на этот счет? Корректно ли в целом сравнение ШОС с НАТО?
– Во-первых, сложно и, наверное, неправильно сравнивать НАТО и ШОС, поскольку они сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности. НАТО была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками – с другой стороны. Это – военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора.
А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями.
Во-вторых, НАТО – это военно-политическая организация. ШОС – это мирная межгосударственная организация. Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует.
Кроме этого, чисто географически, НАТО – это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет в качестве государств-членов евразийские государства, государства одного континента Евразия. То есть она является по сути своей евразийской организацией.
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Кроме этого, государства-члены ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего.
Поэтому организации эти – разные. Хотя, пожалуй, одно из наиболее приоритетных направлений ШОС является обеспечение безопасности. Но и к этому вопросу ШОС подходит комплексно, исходит из того, что невозможно обеспечить безопасность, не решая в комплексе вопросы социально-экономического развития, борьбы с бедностью, повышения уровня грамотности, образования.
Именно поэтому ШОС занимается очень широким набором вопросов, а не только борьбой с терроризмом, экстремизмом. Как раз-таки для борьбы вот с этими "тремя злыми силами", как их называют, – экстремизм, терроризм и сепаратизм – в 2002 году была создана региональная антитеррористическая структура (РАТС) с штаб-квартирой – исполнительным комитетом в Ташкенте. Она координирует в основном деятельность специальных и правоохранительных органов. Этот механизм противодействия современным вызовам и угрозам безопасности сейчас совершенствуется. Уже есть договоренности о создании дополнительно новых специализированных центров по противодействию различным вызовам.
Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер.
ШОС – это ответственный участник международных усилий по обеспечению мира, развития, но всегда исходит из принципа ненаправленности против кого-либо, против других государств, принципа открытости. Действует на основе международного права, включая Устав ООН и Хартию ШОС.
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Мы придерживаемся принципов "шанхайского духа", подчеркиваем неблоковый, не идеологизированный характер нашей работы. То есть – за созидательную миролюбивую работу и сотрудничество.
Что касается расширения ШОС, то это не самоцель организации, это естественный процесс. Растет интерес к ШОС со стороны других государств, они обращаются с предложениями либо присоединения к работе в качестве партнеров, либо о повышении статуса от партнеров до наблюдателей.
Сейчас в рамках ШОС ведется большая работа по совершенствованию деятельности, рассматривается вопрос о возможных категориях наших партнеров, наблюдателей. Мы надеемся, что этот процесс будет более эффективным и упорядоченным.
– В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти напряженность, США и другие страны, в том числе в регионе, предпринимают провокационные действия, усиливают свое военное присутствие. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в регионе в следующем году? Будет ли расти напряженность, и какие действия планирует предпринять ШОС, чтобы эту напряженность сгладить?
– Конечно, в современных условиях трудно прогнозировать развитие глобальной ситуации, но мы видим, что на евразийском континенте, вообще в этой части света, действительно, есть тревожные тенденции, которые обнажили сбои в евроатлантической модели безопасности в том виде, в котором она создавалась. Видим разгорание тлеющих конфликтов, видим и появление новых. Видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, есть тревожные тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и явления такой блоковой уже какой-то конфронтации, создание блоковых организаций. Все это подводит к необходимости пересмотра в целом системы и принципов обеспечения безопасности, хотя бы на пространстве Евразии.
Поэтому государства-члены ШОС внимательно восприняли инициативу белорусской стороны в области евразийской безопасности. Тема эта обсуждалась на прошедшей 31 октября 2024 года в Минске Минской конференции по безопасности. В настоящее время все государства-члены изучают эту инициативу.
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Но в целом, хотел бы отметить, что еще в Ташкентской декларации саммита ШОС 2016 года государства-члены подчеркнули, что они будут углублять диалог, взаимодействие с международными региональными организациями, с которыми есть официальные отношения, и поощрять внешние контакты с целью дальнейшего формирования такой партнерской сети многосторонних объединений.
Также во время заседания Совета глав государств в Астане в 2024 году главы государств подчеркнули в своей декларации, что взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества может стать основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. То есть сейчас все больше и больше стран подходят к тому, что необходимо как-то по-новому посмотреть и сформировать подходы к обеспечению безопасности в Евразии.
– В декабре 2024 года исполнилось ровно пять лет с начала пандемии COVID-19. Мир по-прежнему переживает ее последствия. Как будет продвигаться работа в сфере здравоохранения, создания механизмов по управлению рисками в этой сфере, повышению устойчивости к будущим вспышкам эпидемий в рамках ШОС?
– Отчасти в связи с очень интенсивным ростом мировой экономики, в связи с вмешательством человека в естественное развитие природы, конечно, риски различного рода инфекционных заболеваний, риски эпидемий не исчезают, и человечество не застраховано от массовых инфекционных заболеваний. Причин этому много. Поэтому в ШОС, в соответствии с этими рисками и угрозами принимаются соответствующие меры, которые идут по нарастающей, можно сказать.
Например, в 2011 году было подписано межправительственное соглашение ШОС о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Уже в 2013 году была принята программа информирования об эпидемиологической ситуации, вызванной инфекционными заболеваниями. В 2020 году уже был принят комплексный план совместных мер по противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС, то есть как раз, когда возникла пандемия COVID-19 был уже принят комплексный план по противодействию угрозам эпидемии. В 2022 году была принята дорожная карта по сотрудничеству между медицинскими организациями по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. Все эти меры как раз вызваны ростом этих рисков с одной стороны, и с другой стороны, стремлением обеспечить здоровье нашего населения.
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В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге прошло совещание глав санитарных служб. Все стороны подтвердили, что обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия является приоритетом.
Конечно, во всех этих усилиях ШОС предоставляет координирующую роль Всемирной организации здравоохранения. В 2025 году государства-члены настроены на то, чтобы поддерживать диалог по линии санитарных служб, обмениваться информацией. По инициативе Российской Федерации сейчас рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве по борьбе с чумой.
– Ряды ШОС в 2024 году пополнились новыми членами. Продолжит ли организация расширяться в 2025 году? Кто сейчас является главным претендентом на вступление? Отдельно бы хотелось спросить про Турцию - какова вероятность того, что страна станет полноправным членом организации, не помешает ей статус члена НАТО?
– Процесс расширения ШОС идет, за последние семь лет количество государств-членов ШОС почти удвоилось. То есть, если еще в 2017 году было шесть государств-членов, впоследствии их стало восемь; в 2023 году присоединился Иран в качестве государства-члена. В 2024 году полноправным государством-членом ШОС стала Беларусь, то есть количество государств-членов увеличилось до 10. Но, опять же, это не является самоцелью нашей организации.
Увеличилось количество партнеров по диалогу. В целом интерес к повышению своего статуса в организации или к вступлению в ШОС растет.
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Что касается конкретных каких-то государств или регионов, могу отметить, что активно сейчас себя проявляют страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и даже Северной Африки. ШОС открыта для всех государств. Сейчас в рамках совершенствования деятельности в целом государства-члены думают над тем, как сделать количество категорий и партнерство с другими государствами более продуктивным и эффективным.
На глобальном уровне государства-члены ШОС всегда демонстрируют солидарность, следование нормам международного права и поэтому расширение как членского состава организации, так и круга и ее партнеров осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса.
Например, сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и восемь заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются.
Что же касается Турции, то Турция является одним из партнеров ШОС по диалогу. Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать.
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