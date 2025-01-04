https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992475919.html

В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник

В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025

В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник

Третий БПЛА уничтожен в Лужском районе Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:36:00+03:00

2025-01-04T10:36:00+03:00

2025-01-04T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

лужский район

александр дрозденко

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Третий БПЛА уничтожен в Лужском районе Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве . На месте работают оперативные службы", - сообщил Дрозденко.Он добавил, что средства ПВО министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства.Ранее Дрозденко сообщил о сбитом беспилотнике в Лужском районе Ленобласти, который летел через Псковскую область, а также о БПЛА, который был сбит над Финским заливом в Лужском районе.Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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лужский район

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ленинградская область, лужский район, александр дрозденко, безопасность