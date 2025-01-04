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В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 04.01.2025 (обновлено: 10:48 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992475919.html
В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник
В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник
Третий БПЛА уничтожен в Лужском районе Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:36:00+03:00
2025-01-04T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
лужский район
александр дрозденко
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Третий БПЛА уничтожен в Лужском районе Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве . На месте работают оперативные службы", - сообщил Дрозденко.Он добавил, что средства ПВО министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства.Ранее Дрозденко сообщил о сбитом беспилотнике в Лужском районе Ленобласти, который летел через Псковскую область, а также о БПЛА, который был сбит над Финским заливом в Лужском районе.Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей, сообщили ранее в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
ленинградская область
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ленинградская область, лужский район, александр дрозденко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Лужский район, Александр Дрозденко, Безопасность
В Ленинградской области сбили третий за сутки беспилотник

Дрозденко: в Лужском районе Ленинградской области сбили третий за сутки БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Третий БПЛА уничтожен в Лужском районе Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве . На месте работают оперативные службы", - сообщил Дрозденко.
Он добавил, что средства ПВО министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства.
Ранее Дрозденко сообщил о сбитом беспилотнике в Лужском районе Ленобласти, который летел через Псковскую область, а также о БПЛА, который был сбит над Финским заливом в Лужском районе.
Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьЛужский районАлександр ДрозденкоБезопасность
 
 
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