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Токаев рассказал о расследовании крушения самолета в Актау
Токаев рассказал о расследовании крушения самолета в Актау - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев рассказал о расследовании крушения самолета в Актау
Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау направила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, это единственно правильное решение... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:19:00+03:00
2025-01-03T07:19:00+03:00
2025-01-03T07:31:00+03:00
в мире
актау
крушение рейса баку — грозный
бразилия
казахстан
касым-жомарт токаев
международная организация гражданской авиации
межгосударственный авиационный комитет
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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау направила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык)."Для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - сказал Токаев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241230/aviakatastrofa-1992112494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, актау, крушение рейса баку — грозный, бразилия, казахстан, касым-жомарт токаев, международная организация гражданской авиации, межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Бразилия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Международная организация гражданской авиации, Межгосударственный авиационный комитет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Токаев рассказал о расследовании крушения самолета в Актау
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