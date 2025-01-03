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Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента - РИА Новости, 03.01.2025
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08:16 03.01.2025 (обновлено: 08:48 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/koreya-1992374317.html
Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента
Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента - РИА Новости, 03.01.2025
Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента
Южнокорейские следователи после пяти часов противостояния с охраной президента Юн Сок Ёля решили прекратить исполнение ордера на его арест, передает агентство... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:16:00+03:00
2025-01-03T08:48:00+03:00
в мире
сеул
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Южнокорейские следователи после пяти часов противостояния с охраной президента Юн Сок Ёля решили прекратить исполнение ордера на его арест, передает агентство Рёнхап. "В связи с продолжающимся противостоянием исполнение ордера на арест оказалось фактически невозможным. Опасаясь за безопасность сотрудников на месте, в 13:30 мы приняли решение прекратить исполнение ордера", — заявило Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO).Западный окружной суд Сеула 31 декабря впервые в истории Южной Кореи выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции, удовлетворив запрос следственной группы, состоящей из сотрудников CIO, полиции и следственного отдела Министерства обороны. Исполнение ордера началось сегодня в 8:02 по местному времени. В операции участвовали 150 человек, включая 30 сотрудников CIO и 120 спецназовцев. Из них 80 человек прошли на территорию резиденции, а 70 ожидали за ее пределами, хотя часть позже привлекли к операции. В итоге служба охраны президента отказала следствию в обыске здания, сославшись на законы об охране главы государства и таких специальных территорий, как его резиденция. Противостояние следователей со Службой охраны президента и относящимся к ней военным подразделением командования обороны столицы продолжалось более пяти часов, но результата не дало. Операцию решили прекратить.Решение о дальнейших действиях будет приниматься после их рассмотрения, заявили следователи. "Мы выражаем глубокое сожаление в связи с отказом подозреваемого соблюдать законные процедуры", — добавили они. Сообщается также, что пока полиция не арестовала никого из присутствовавших за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей. Ордер на арест Юн Сок Ёля остается действительным до 6 января.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
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в мире, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента

В Южной Корее следователи приостановили исполнение ордера на арест президента

© AP Photo / Lee Jin-manСотрудники полиции в Сеуле
Сотрудники полиции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Сотрудники полиции в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Южнокорейские следователи после пяти часов противостояния с охраной президента Юн Сок Ёля решили прекратить исполнение ордера на его арест, передает агентство Рёнхап.
"В связи с продолжающимся противостоянием исполнение ордера на арест оказалось фактически невозможным. Опасаясь за безопасность сотрудников на месте, в 13:30 мы приняли решение прекратить исполнение ордера", — заявило Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO).
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Западный окружной суд Сеула 31 декабря впервые в истории Южной Кореи выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции, удовлетворив запрос следственной группы, состоящей из сотрудников CIO, полиции и следственного отдела Министерства обороны.
Исполнение ордера началось сегодня в 8:02 по местному времени. В операции участвовали 150 человек, включая 30 сотрудников CIO и 120 спецназовцев. Из них 80 человек прошли на территорию резиденции, а 70 ожидали за ее пределами, хотя часть позже привлекли к операции. В итоге служба охраны президента отказала следствию в обыске здания, сославшись на законы об охране главы государства и таких специальных территорий, как его резиденция.
Противостояние следователей со Службой охраны президента и относящимся к ней военным подразделением командования обороны столицы продолжалось более пяти часов, но результата не дало. Операцию решили прекратить.
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Решение о дальнейших действиях будет приниматься после их рассмотрения, заявили следователи.
"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с отказом подозреваемого соблюдать законные процедуры", — добавили они.
Сообщается также, что пока полиция не арестовала никого из присутствовавших за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей.
Ордер на арест Юн Сок Ёля остается действительным до 6 января.
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Политический кризис в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.
Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.
После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
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