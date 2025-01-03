https://ria.ru/20250103/koreya-1992368837.html

Сторонники президента Южной Кореи собрались у резиденции

Сторонники президента Южной Кореи собрались у резиденции - РИА Новости, 03.01.2025

Сторонники президента Южной Кореи собрались у резиденции

Около 1,2 тысячи сторонников временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля собрались возле президентской резиденции в пятницу, в то время как... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:58:00+03:00

2025-01-03T05:58:00+03:00

2025-01-03T06:00:00+03:00

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СЕУЛ, 3 янв – РИА Новости. Около 1,2 тысячи сторонников временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля собрались возле президентской резиденции в пятницу, в то время как следователи пытаются арестовать президента, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что около 2,7 тысячи полицейских мобилизованы к резиденции президента Южной Кореи для сохранения порядка. Как пишет Рёнхап, около 1,2 тысячи сторонников собрались у здания резиденции президента. Они скандировали лозунги, заявляя о незаконности ордера на арест президента. Юн Сок Ёль ранее обратился к своим сторонникам, которые ежедневно собирались возле его резиденции, сообщил, что видит их усилия по трансляции в YouTube, и поблагодарил за "защиту конституционного порядка, свободы и демократии". Ранее сообщалось, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Для исполнения ордера на арест были задействованы 150 человек, включая 30 сотрудников CIO и 120 сотрудников специального полицейского подразделения. Из них 80 человек прошли на территорию резиденции, а 70 полицейских ожидали за ее пределами, хотя часть была позже дополнительно привлечена к операции. Служба охраны президента отказала следствию в обыске здания резиденции. Сообщается, что в случае неудачи сегодня, следователи могут попытаться снова арестовать президента в период действия ордера до 6 января. Но тогда ожидается, что число протестующих сторонников президента возле резиденции вырастет в выходные, что еще более осложнит задержание. Уже упавший до рекордных 11% уровень поддержки президента на фоне происходящего снова повысился.По данным исследовательской компании Korea Information Research, которая по заказу издания "Чхончжи Ильбо" 29-30 декабря провела опрос среди 1008 граждан старше 18 лет, рейтинг одобрения президента Юн Сок Ёля значительно вырос, достигнув 36,1%. Также 44,7% респондентов считают, что импичмент президента не принесет пользы национальным интересам. Отрицательно оценивают деятельность президента 61,6%, а неопределившихся — 2,3%. Всего за одну неделю рейтинг одобрения президента Юн Сок Ёля вырос на 7,7 процентных пункта, а доля отрицательных оценок снизилась на 5,0 процентных пункта.Как отметило местное издание PS News, рост поддержки наблюдается не только среди сторонников правящей партии "Гражданская сила", но также среди умеренных и прогрессивных групп населения. Это связывают с негативной реакцией на действия оппозиции, включая "злоупотребление законодательной властью", следующие один за другим импичменты и якобы "чрезмерные действия" Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) в отношении президента.Если арест удастся, Юн Сок Ёля отвезут для допроса в Управление, где его по закону смогут держать 48 часов. За это время следствие должно решить, запросить ли заключение под стражу или нет. В случае запроса ордера на долгосрочный арест суд решит, оставить президента под стражей или нет. В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что выпущенные ордера на обыск резиденции и арест президента незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.

https://ria.ru/20250103/koreya-1992364468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, youtube, гражданская сила, обстановка в южной корее