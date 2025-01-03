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Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом - РИА Новости, 03.01.2025
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04:34 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/koreya-1992365494.html
Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом
Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом - РИА Новости, 03.01.2025
Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом
Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Ёля, которая препятствует... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:34:00+03:00
2025-01-03T04:34:00+03:00
в мире
справки
южная корея
сеул
юн сок ель
гражданская сила
центральное разведывательное управление (цру)
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Ёля, которая препятствует его аресту, обвинением в "соучастии в мятеже", передает агентство Рёнхап. "Любое препятствование исполнению ордера приведет к наказанию за противодействие исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом и соучастие в мятеже", - заявил лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, выступая на заседании высшего руководства в парламенте. Он обратился к главе и заместителю главы службы охраны президента, а также к командованию обороны столицы с просьбой "не совершать ошибку в оценке ситуации" и сотрудничать в исполнении ордера. "Глава мятежа уже месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы. Это абсурдная ситуация", - заявил Пак Чхан Дэ, говоря о президенте Юн Сок Ёле. Он добавил, что президент должен "ответить за свои преступления", и призвал правящую партию "Гражданская сила" перестать защищать "главу мятежа", который "разрушает конституционный порядок и демократию". "Если вы продолжите поддерживать его до конца, вас ждет народный суд", - заявил политик. Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, с целью его ареста, несмотря на сопротивление его сторонников. По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями. Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента. Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции президента и его арест незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
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в мире, справки, южная корея, сеул, юн сок ель, гражданская сила, центральное разведывательное управление (цру), обстановка в южной корее
В мире, Справки, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обстановка в Южной Корее
Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом

Охране президента Южной Кореи пригрозили обвинением в соучастии в мятеже

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Сеула
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На одной из улиц Сеула. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Ёля, которая препятствует его аресту, обвинением в "соучастии в мятеже", передает агентство Рёнхап.
"Любое препятствование исполнению ордера приведет к наказанию за противодействие исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом и соучастие в мятеже", - заявил лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, выступая на заседании высшего руководства в парламенте.
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5 декабря 2024, 08:14
Он обратился к главе и заместителю главы службы охраны президента, а также к командованию обороны столицы с просьбой "не совершать ошибку в оценке ситуации" и сотрудничать в исполнении ордера.
"Глава мятежа уже месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы. Это абсурдная ситуация", - заявил Пак Чхан Дэ, говоря о президенте Юн Сок Ёле.
Он добавил, что президент должен "ответить за свои преступления", и призвал правящую партию "Гражданская сила" перестать защищать "главу мятежа", который "разрушает конституционный порядок и демократию".
"Если вы продолжите поддерживать его до конца, вас ждет народный суд", - заявил политик.
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В Южной Корее начали расследование в отношении президента
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Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, с целью его ареста, несмотря на сопротивление его сторонников.
По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями.
Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента.
Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции президента и его арест незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента
30 декабря 2024, 12:13
 
В миреСправкиЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльГражданская силаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обстановка в Южной Корее
 
 
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