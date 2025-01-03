https://ria.ru/20250103/koreya-1992365494.html

Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом

Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом - РИА Новости, 03.01.2025

Оппозиция Южной Кореи пригрозила охране президента народным судом

Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Ёля, которая препятствует... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T04:34:00+03:00

2025-01-03T04:34:00+03:00

2025-01-03T04:34:00+03:00

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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии "народным судом", а охране президента Юн Сок Ёля, которая препятствует его аресту, обвинением в "соучастии в мятеже", передает агентство Рёнхап. "Любое препятствование исполнению ордера приведет к наказанию за противодействие исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом и соучастие в мятеже", - заявил лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, выступая на заседании высшего руководства в парламенте. Он обратился к главе и заместителю главы службы охраны президента, а также к командованию обороны столицы с просьбой "не совершать ошибку в оценке ситуации" и сотрудничать в исполнении ордера. "Глава мятежа уже месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы. Это абсурдная ситуация", - заявил Пак Чхан Дэ, говоря о президенте Юн Сок Ёле. Он добавил, что президент должен "ответить за свои преступления", и призвал правящую партию "Гражданская сила" перестать защищать "главу мятежа", который "разрушает конституционный порядок и демократию". "Если вы продолжите поддерживать его до конца, вас ждет народный суд", - заявил политик. Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, с целью его ареста, несмотря на сопротивление его сторонников. По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями. Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента. Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции президента и его арест незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

https://ria.ru/20241206/koreya-1987646568.html

https://ria.ru/20241230/arest-1992061325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, южная корея, сеул, юн сок ель, гражданская сила, центральное разведывательное управление (цру), обстановка в южной корее