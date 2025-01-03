https://ria.ru/20250103/koreya-1992365187.html

Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.01.2025

Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске резиденции главы государства следователям, которые пришли его арестовать, передает агентство... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T04:21:00+03:00

2025-01-03T04:21:00+03:00

2025-01-03T04:32:00+03:00

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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске резиденции главы государства следователям, которые пришли его арестовать, передает агентство Рёнхап."Служба безопасности президента отказала следователям в проведении обыска в резиденции президента", - сообщает агентство.Поясняется, что для реализации ордера на арест его нужно лично показать подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание резиденции. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал.По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями.Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента.Западный окружной суд Сеула ранее выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции и арест президента незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.

https://ria.ru/20250103/koreya-1992364468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее