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Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.01.2025
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04:21 03.01.2025 (обновлено: 04:32 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/koreya-1992365187.html
Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи
Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.01.2025
Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи
Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске резиденции главы государства следователям, которые пришли его арестовать, передает агентство... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:21:00+03:00
2025-01-03T04:32:00+03:00
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске резиденции главы государства следователям, которые пришли его арестовать, передает агентство Рёнхап."Служба безопасности президента отказала следователям в проведении обыска в резиденции президента", - сообщает агентство.Поясняется, что для реализации ордера на арест его нужно лично показать подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание резиденции. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал.По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями.Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента.Западный окружной суд Сеула ранее выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции и арест президента незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.
https://ria.ru/20250103/koreya-1992364468.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи

Служба охраны президента Южной Кореи отказала следствию в обыске резиденции

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске резиденции главы государства следователям, которые пришли его арестовать, передает агентство Рёнхап.
"Служба безопасности президента отказала следователям в проведении обыска в резиденции президента", - сообщает агентство.
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Поясняется, что для реализации ордера на арест его нужно лично показать подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание резиденции. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал.
По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как сообщал телеканал Рёнхап ТВ, имели место драки военных со следователями.
Следствие отправило на место дополнительные силы - 120 полицейских и 30 сотрудников. Сообщается, что они проникли на территорию вплоть до здания резиденции президента.
Западный окружной суд Сеула ранее выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
В то же время адвокаты президента и правящая партия заявляют, что ордера на обыск резиденции и арест президента незаконны. Адвокат президента Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего президента. Партия "Гражданская сила" пригрозила импичментом судье, выдавшему ордер.
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