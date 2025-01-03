https://ria.ru/20250103/koreya-1992364979.html

Адвокат президента Южной Кореи предупредил об ответе на его арест

Адвокат президента Южной Кореи предупредил об ответе на его арест - РИА Новости, 03.01.2025

Адвокат президента Южной Кореи предупредил об ответе на его арест

Адвокат президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T04:12:00+03:00

2025-01-03T04:12:00+03:00

2025-01-03T04:22:00+03:00

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

центральное разведывательное управление (цру)

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg

СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Адвокат президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Кын заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку следователей арестовать временно отстраненного, но еще действующего главу государства, передает агентство Рёнхап. Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. В пятницу Юн Гап Кын, заявил о намерении принять юридические меры в ответ на попытку CIO исполнить ордер на арест. "Исполнение незаконного и недействительного ордера не может быть признано правомерным. Сейчас в Конституционном суде и суде рассматриваются процедуры обжалования ордера, и мы примем юридические меры против незаконных действий, связанных с его исполнением", - заявил адвокат. Сторона президента считает, что ордера на арест и обыск, выданные по запросу управления, которое не обладает полномочиями расследовать дела о мятеже, являются незаконными. В то же время суд отверг это мнение. 31 декабря команда Юн Сок Ёля подала в Конституционный суд заявление о разрешении спора о компетенции и ходатайство о приостановке действия ордера, утверждая, что тот нарушает полномочия президента. Кроме того, 2 января защита президента подала апелляцию в Западный окружной суд Сеула с требованием запретить исполнение ордера. Ранее около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников. По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции. Как пояснил телеканал Рёнхап ТВ, подразделение командования в резиденции относится к службе охраны президента, поэтому препятствует следствию. Следствие отправило на место 120 полицейских и 30 сотрудников, но их машинам также не дают проехать на территорию.

https://ria.ru/20250103/koreya-1992364468.html

https://ria.ru/20250103/koreya-1992363354.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, центральное разведывательное управление (цру), обстановка в южной корее