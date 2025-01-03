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Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля в его резиденции - РИА Новости, 03.01.2025
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03:56 03.01.2025 (обновлено: 04:21 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/koreya-1992364468.html
Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля в его резиденции
Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля в его резиденции - РИА Новости, 03.01.2025
Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля в его резиденции
Южнокорейские военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:56:00+03:00
2025-01-03T04:21:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
сеул
центральное разведывательное управление (цру)
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Южнокорейские военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников. По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин. В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, уже внутри резиденции "блокируют" следователей, пришедших арестовать президента. Ранее сообщалось, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела Министерства обороны. Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Парламент проголосовал за его импичмент 14 декабря. Президент отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Адвокаты Юн Сок Ёля и правящая партия "Гражданская сила" называют ордер "незаконным", а сам он назвал патриотами тех граждан, что собрались у его резиденции и протестуют против ареста, и заявил, что будет бороться до конца.
https://ria.ru/20250103/koreya-1992363990.html
https://ria.ru/20241231/prokuratura-1992161575.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул, центральное разведывательное управление (цру), обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Сеул, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обстановка в Южной Корее
Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Еля в его резиденции

Южнокорейские военные не дают следователям арестовать главу страны Юн Сок Еля

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Южнокорейские военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников.
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По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин.
В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, уже внутри резиденции "блокируют" следователей, пришедших арестовать президента.
Ранее сообщалось, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела Министерства обороны.
Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Парламент проголосовал за его импичмент 14 декабря.
Президент отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Адвокаты Юн Сок Ёля и правящая партия "Гражданская сила" называют ордер "незаконным", а сам он назвал патриотами тех граждан, что собрались у его резиденции и протестуют против ареста, и заявил, что будет бороться до конца.
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В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльСеулЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обстановка в Южной Корее
 
 
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