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Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.01.2025
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03:42 03.01.2025 (обновлено: 04:28 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/koreya-1992363990.html
Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи
Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.01.2025
Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи
Около 2700 полицейских мобилизованы и направлены к резиденции президента Южной Кореи для охраны порядка, передает телеканал Рёнхап ТВ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:42:00+03:00
2025-01-03T04:28:00+03:00
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Около 2700 полицейских мобилизованы и направлены к резиденции президента Южной Кореи для охраны порядка, передает телеканал Рёнхап ТВ. Ранее сообщалось, что следователи Южной Кореи впервые в истории прибыли в резиденцию для ареста временно отстраненного, но действующего президента, вопреки сопротивлению его сторонников. Примерно 20 представителей полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли пешком пройти на территорию резиденции президента, но не в само здание. Машины следствия служба безопасности не пропустила. Сообщается, что по закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать по закону, в то время как сторонники президента призывают "защитить его" от ареста. Так как существует вероятность физического противостояния при исполнении ордера, полиция отправила к резиденции 2700 полицейских для сохранения порядка. Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыски резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Сторона президента уже заявила, что ордер на его арест незаконен, так как CIO якобы "не имеет полномочий" расследовать дело о мятеже. В правящей партии "Гражданская сила" также заявили о незаконности ордера, обвинив ответственного за их выдачу судью в том, что он превысил свои полномочия. "Мы обсудим этот вопрос с руководством и серьезно рассмотрим возможность импичмента", - заявили в партии. Юн Сок Ёль ранее обратился к своим сторонникам, которые ежедневно собирались возле его резиденции, сообщил, что видит их усилия по трансляции в YouTube и поблагодарил за "защиту конституционного порядка, свободы и демократии".
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, гражданская сила, youtube, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Гражданская сила, YouTube, Обстановка в Южной Корее
Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи

Около 2700 полицейских мобилизовали и направили к резиденции главы Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейские полицейские на улице в Сеуле
Южнокорейские полицейские на улице в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские полицейские на улице в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв - РИА Новости. Около 2700 полицейских мобилизованы и направлены к резиденции президента Южной Кореи для охраны порядка, передает телеканал Рёнхап ТВ.
Ранее сообщалось, что следователи Южной Кореи впервые в истории прибыли в резиденцию для ареста временно отстраненного, но действующего президента, вопреки сопротивлению его сторонников. Примерно 20 представителей полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли пешком пройти на территорию резиденции президента, но не в само здание. Машины следствия служба безопасности не пропустила.
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Сообщается, что по закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать по закону, в то время как сторонники президента призывают "защитить его" от ареста. Так как существует вероятность физического противостояния при исполнении ордера, полиция отправила к резиденции 2700 полицейских для сохранения порядка.
Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыски резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Сторона президента уже заявила, что ордер на его арест незаконен, так как CIO якобы "не имеет полномочий" расследовать дело о мятеже.
В правящей партии "Гражданская сила" также заявили о незаконности ордера, обвинив ответственного за их выдачу судью в том, что он превысил свои полномочия. "Мы обсудим этот вопрос с руководством и серьезно рассмотрим возможность импичмента", - заявили в партии.
Юн Сок Ёль ранее обратился к своим сторонникам, которые ежедневно собирались возле его резиденции, сообщил, что видит их усилия по трансляции в YouTube и поблагодарил за "защиту конституционного порядка, свободы и демократии".
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