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Южнокорейские следователи впервые прибыли в резиденцию президента - РИА Новости, 03.01.2025
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03:15 03.01.2025 (обновлено: 07:46 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/koreya-1992363354.html
Южнокорейские следователи впервые прибыли в резиденцию президента
Южнокорейские следователи впервые прибыли в резиденцию президента - РИА Новости, 03.01.2025
Южнокорейские следователи впервые прибыли в резиденцию президента
Южнокорейские следователи впервые в истории страны прибыли в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента с целью его ареста, несмотря на... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:15:00+03:00
2025-01-03T07:46:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
сша
юн сок ель
гражданская сила
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Южнокорейские следователи впервые в истории страны прибыли в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента с целью его ареста, несмотря на сопротивление сторонников политика, передает телеканал Рёнхап ТВ.Сообщается, что примерно 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли пешком проникнуть на территорию резиденции главы государства, но пока не могут арестовать его. Ожидается, что процесс может занять несколько часов. Действие ордера сохраняется до 6 января.В то же время, по данным агентства Рёнхап, военные, предположительно, от командования обороной Сеула, находятся на месте и оказали сопротивление прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.Служба охраны президента также отказала в содействии следователям. В итоге из-за невозможности выполнить решение суда, они решили прекратить исполнение ордера.Ордер на арестЮн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения 3-4 декабря военного положения в стране, а также в отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену этой меры. Ранее в понедельник Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест главы государства и обыски резиденции по запросу следственной группы, состоящей из CIO, полиции и следственного отдела министерства обороны.Президент отверг обвинения, обосновав военное положение необходимостью предостеречь оппозицию, обладающую большинством мандатов в парламенте, от злоупотребления законодательной властью. Сторона главы государства назвала ордер на его арест незаконным, так как CIO якобы не имеет полномочий расследовать дело о мятеже. При этом суд признал легитимность такой процедуры.Кроме того, Юн Сок Ёль проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест. Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных мер безопасности, а также продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура, но суд не принял эти аргументы.ИмпичментПарламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд.Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле Юн Сок Ёля. До этого момента и. о. президента — вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.Митинги в поддержкуЮн Сок Ёль ранее обратился к своим сторонникам, которые ежедневно собирались возле его резиденции, поблагодарив их за "защиту конституционного порядка, свободы и демократии". Президент пообещал бороться до конца. Оппозиция же призвала немедленно арестовать его, заявив, что президент подстрекает народ к бунту, прячась в своей резиденции.Второго января там, по неофициальным данным, собрались 11 тысяч человек. Они держали в руках флаги Южной Кореи и США, скандируя лозунг "Импичмент недействителен" и призывая отправить лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна в тюрьму.После полудня около 30 сторонников президента прорвались через полицейское оцепление и добрались до главных ворот резиденции, где начали сидячий протест прямо на дороге, пытаясь телами заблокировать въезд автомобилей следствия на территорию. Полиция, в свою очередь, заблокировала проход по тротуару перед резиденцией и через громкоговорители предупредила, что за захват дороги может привести к ответственности по закону. В итоге силовики начали растаскивать протестующих и даже задержали двоих человек.В пятницу ситуация повторилась. Возле резиденции собрались примерно 500 сторонников главы государства и помешали следователям проехать на машине. Тем пришлось идти пешком, примерно 20 человек прошли на территорию, но проникнуть во внутреннее здание не смогли.
https://ria.ru/20241231/prokuratura-1992161575.html
https://ria.ru/20250103/koreya-1992368837.html
https://ria.ru/20241231/renkhap-1992127744.html
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в мире, южная корея, сеул, сша, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, США, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Южнокорейские следователи впервые прибыли в резиденцию президента

Южнокорейские следователи впервые в истории прибыли в резиденцию президента

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские в Сеуле
Полицейские в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 янв — РИА Новости. Южнокорейские следователи впервые в истории страны прибыли в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента с целью его ареста, несмотря на сопротивление сторонников политика, передает телеканал Рёнхап ТВ.
Сообщается, что примерно 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли пешком проникнуть на территорию резиденции главы государства, но пока не могут арестовать его. Ожидается, что процесс может занять несколько часов. Действие ордера сохраняется до 6 января.
В то же время, по данным агентства Рёнхап, военные, предположительно, от командования обороной Сеула, находятся на месте и оказали сопротивление прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.
Служба охраны президента также отказала в содействии следователям. В итоге из-за невозможности выполнить решение суда, они решили прекратить исполнение ордера.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения двум военным командующим
31 декабря 2024, 14:50

Ордер на арест

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения 3-4 декабря военного положения в стране, а также в отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену этой меры. Ранее в понедельник Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест главы государства и обыски резиденции по запросу следственной группы, состоящей из CIO, полиции и следственного отдела министерства обороны.
Президент отверг обвинения, обосновав военное положение необходимостью предостеречь оппозицию, обладающую большинством мандатов в парламенте, от злоупотребления законодательной властью. Сторона главы государства назвала ордер на его арест незаконным, так как CIO якобы не имеет полномочий расследовать дело о мятеже. При этом суд признал легитимность такой процедуры.
Кроме того, Юн Сок Ёль проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест. Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных мер безопасности, а также продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура, но суд не принял эти аргументы.

По закону Юн Сок Ёль как все еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной Службы безопасности президента. Сообщается, что существует вероятность физического противостояния при исполнении ордера.

Импичмент

Парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд.
Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле Юн Сок Ёля. До этого момента и. о. президента — вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Сторонники президента Южной Кореи собрались у резиденции
05:58

Митинги в поддержку

Юн Сок Ёль ранее обратился к своим сторонникам, которые ежедневно собирались возле его резиденции, поблагодарив их за "защиту конституционного порядка, свободы и демократии". Президент пообещал бороться до конца. Оппозиция же призвала немедленно арестовать его, заявив, что президент подстрекает народ к бунту, прячась в своей резиденции.
Второго января там, по неофициальным данным, собрались 11 тысяч человек. Они держали в руках флаги Южной Кореи и США, скандируя лозунг "Импичмент недействителен" и призывая отправить лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна в тюрьму.
После полудня около 30 сторонников президента прорвались через полицейское оцепление и добрались до главных ворот резиденции, где начали сидячий протест прямо на дороге, пытаясь телами заблокировать въезд автомобилей следствия на территорию. Полиция, в свою очередь, заблокировала проход по тротуару перед резиденцией и через громкоговорители предупредила, что за захват дороги может привести к ответственности по закону. В итоге силовики начали растаскивать протестующих и даже задержали двоих человек.
В пятницу ситуация повторилась. Возле резиденции собрались примерно 500 сторонников главы государства и помешали следователям проехать на машине. Тем пришлось идти пешком, примерно 20 человек прошли на территорию, но проникнуть во внутреннее здание не смогли.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест
31 декабря 2024, 06:56
 
В миреЮжная КореяСеулСШАЮн Сок ЕльГражданская силаОбстановка в Южной Корее
 
 
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