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Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией - РИА Новости, 03.01.2025
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09:00 03.01.2025 (обновлено: 09:01 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/kitay-1992376550.html
Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией
Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией - РИА Новости, 03.01.2025
Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией
Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:00:00+03:00
2025-01-03T09:01:00+03:00
в мире
россия
китай
чжан ханьхуэй
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.Он отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю."Российская сторона четко выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран", - отметил посол в статье, написанной для РИА Новости."Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжан Ханьхуэй.Он напомнил, что в наступившем году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН."Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны", - сказал посол."Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности", - заключил китайский дипломат.
https://ria.ru/20241231/kitay-1992127376.html
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в мире, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Он отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.
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"Российская сторона четко выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран", - отметил посол в статье, написанной для РИА Новости.
«
"Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в наступившем году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН.
"Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны", - сказал посол.
"Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности", - заключил китайский дипломат.
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