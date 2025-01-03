https://ria.ru/20250103/kitay-1992376550.html

Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией

Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией - РИА Новости, 03.01.2025

Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией

Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:01:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.Он отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю."Российская сторона четко выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран", - отметил посол в статье, написанной для РИА Новости."Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжан Ханьхуэй.Он напомнил, что в наступившем году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН."Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны", - сказал посол."Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности", - заключил китайский дипломат.

https://ria.ru/20241231/kitay-1992127376.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html

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в мире, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин