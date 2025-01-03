Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией
Посол Чжан Ханьхуэй: Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Он отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
31 декабря 2024, 06:45
"Российская сторона четко выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран", - отметил посол в статье, написанной для РИА Новости.
«
"Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в наступившем году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН.
"Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны", - сказал посол.
"Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности", - заключил китайский дипломат.
Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР
17 декабря 2024, 05:38