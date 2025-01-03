https://ria.ru/20250103/tayvan-1992337779.html

Чжан Ханьхуэй: провокация ради независимости Тайваня обречена на провал

Чжан Ханьхуэй: провокация ради независимости Тайваня обречена на провал - РИА Новости, 03.01.2025

Чжан Ханьхуэй: провокация ради независимости Тайваня обречена на провал

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в авторской статье для РИА Новости рассказал об опасностях политики лидера Тайваня, роли, которую сегодня играют США в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:01:00+03:00

китай

тайвань

россия

чжан ханьхуэй

ма инцзю

оон

аналитика

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в авторской статье для РИА Новости рассказал об опасностях политики лидера Тайваня, роли, которую сегодня играют США в "тайваньском вопросе", поддержке России и планах Пекина добиться полного воссоединения с Тайванем.С мая прошлого года, после вступления в должность лидера Тайваня, Лай Циндэ создает ложные нарративы о "независимости Тайваня", меняет манеру поведения и выдвигает абсурдные идеи о "независимости Тайваня", умышленно разрывает исторические связи между двумя берегами, тщательно упаковывая свою "новую теорию двух государств" и активно продвигая идею о том, что "Китайская Республика и Китайская Народная Республика не подчиняются друг другу". Эти действия, направленные на обман общественного мнения и жителей Тайваня, серьезно усугубляют напряженность между берегами и наносят значительный ущерб благосостоянию тайваньского народа, а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Так называемая "новая теория двух государств" Лай Циндэ – не что иное, как "налитое в новую бутылку старое вино", представляет собой его упрямую сепаратистскую позицию о "независимости Тайваня". Данная теория "опустошает" содержание концепции единого Китая, что является крайне обманчивым, вводящим в заблуждение и провокационным. Лай Циндэ утверждает, что "Китайская Народная Республика не имеет права представлять Тайвань", что представляет собой открытый вызов историческому и юридическому факту о том, что Тайвань является частью Китая, а также оспаривает приверженность международного сообщества принципу одного Китая и международному порядку, установившемуся после Второй мировой войны. По сути, это продолжение попыток интернационализации тайваньского вопроса и неприкрытые злые намерения "опереться на внешние силы в стремлении к независимости". Данная нелепая теория, выдвинутая Лай Циндэ, вызвала большой резонанс как в общественных кругах по обоим берегам Тайваньского пролива, так и в международном сообществе. Ее встретили в штыки в общественном мнении и со стороны различных слоев общества как на Тайване, так и за его пределами. Бывший лидер Тайваня Ма Инцзю заявил, что, предложив "новую теорию двух государств" Лай Циндэ только усугубил напряженность в Тайваньском проливе и вызывал серьезную озабоченность по всему миру, став настоящим "создателем проблем".Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Это является как историческим фактом, так и реальным статус-кво. Тайвань испокон веков принадлежит Китаю, что четко подтверждено историческими данными и юридическими фактами. В мире существует только один Китай, Тайвань всегда был частью китайской территории. Тайванцы являются членами большой семьи китайской нации. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, включая Тайвань. Китай всегда будет великой родиной для всех китайских сыновей и дочерей, а принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества.Каирская и Потсдамская декларации четко постановили, что захваченные Японией у Китая Тайвань и острова Пэнху должны быть возвращены Китаю, что составляет важную часть международного порядка после Второй мировой войны. В 1971 году на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята резолюция 2758, согласно которой восстанавливались все права Китайской Народной Республики в ООН. Резолюция устанавливала представителей правительства Китайской Народной Республики в качестве единственных законных представителей Китая в ООН, а "представители" администрации Тайваня были изгнаны из ООН и всех подчиняющихся ей организаций. Данная резолюция окончательно решила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. В резолюции четко указано, что не существует таких понятий, как "два Китая" или "один Китай, один Тайвань". В этом принципиальном вопросе нет никаких серых зон или места для двусмысленности, есть только ясный и не подлежащий изменению вывод.Тайвань никогда не был страной и никогда не сможет ею стать, и такого понятия, как "суверенитет", в данном контексте не существует. Лай Циндэ, игнорируя факты, собирает основания для раскола страны, целенаправленно навязывает идею "независимости Тайваня" и повторяет старую мелодию "демократия против автократии". Это лишь раскрывает его презренный облик прислужника, желающего быть пешкой внешних сил в их усилиях по использованию Тайваня для сдерживания Китая. Такие действия не изменят объективный факт, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, и не повлияют на общий консенсус международного сообщества в поддержке принципа одного Китая. История уже доказала, что те, кто забывает свои корни, предает свою Родину и пытается ее расколоть, обречены на плохой конец, а также на презрение людей и осуждение истории.Общественное мнение нельзя игнорировать, игра с огнем приведет к самосожжению. США пришло время перестать разыгрывать "тайваньскую карту", которая обречена на проигрыш! В ответ на нелепую теорию Лай Циндэ о "независимости Тайваня" некоторые высокопоставленные американские чиновники игнорируют факты и подменяют истину ложью, открыто поддерживая "независимость Тайваня". США в совместном китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и совместном коммюнике от 17 августа 1982 года четко заявили, что США "признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай" и "осознают китайскую позицию, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью". Это также является четким и не подлежащим изменению постулатом.США оправдывают нелепую теорию Лай Циндэ о "независимости Тайваня", невзирая на риск подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе, что полностью противоречит их политическим обещаниям. Это лишь подтверждает наличие у США более коварного замысла, который состоит в том, чтобы разыграть "тайваньскую карту" и оказать "максимальное давление", постоянно нарушая основы принципа одного Китая, в попытке извлечь выгоду путем создания напряженности в Тайваньском проливе и скрывая намерение использовать Тайвань для сдерживания Китая. В основе этого лежит желание помешать развитию Китая и сохранить угасающее господство США. Столкнувшись с единой силой 1,4 миллиарда китайцев, они обязательно потерпят поражение!Под стратегическим руководством и личным планированием председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю. Твердая поддержка друг друга в вопросах, касающихся взаимных ключевых интересов, и совместная защита международной справедливости становятся неотъемлемой частью и ярким символом стратегического взаимодействия Китая и России. Российская сторона четко выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран.Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности. В следующем году отмечается 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны, и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны. Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности.Воссоединение — это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды. "Независимость Тайваня" — это исторический регресс и путь, обреченный на провал. Китайская нация всегда придерживалась общего убеждения в том, что территория не может быть разделена, страна не может быть в состоянии беспорядка, нация не может быть раздроблена, а цивилизация не может быть разрушена. Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощь китайского народа в защите национального суверенитета и территориальной целостности. Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель, а также имеет больше уверенности, сил и стоит ближе к достижению полного воссоединения страны.Китай обязательно добьется полного воссоединения. Тайвань непременно вернется в объятия Родины, это историческое событие, которое никто и ничто не сможет остановить!

https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, тайвань, россия, чжан ханьхуэй, ма инцзю, оон, аналитика