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В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов - РИА Новости, 03.01.2025
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14:50 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/es-1992412040.html
В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов
В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов - РИА Новости, 03.01.2025
В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов
Для перемен в европейской политике на российском направлении русофобы в руководстве Евросоюза должны уйти в прошлое, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:50:00+03:00
2025-01-03T14:50:00+03:00
россия
урсула фон дер ляйен
владимир джабаров
илон маск
еврокомиссия
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Для перемен в европейской политике на российском направлении русофобы в руководстве Евросоюза должны уйти в прошлое, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Руководство Евросоюза неизлечимо больно. У той же (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией. А новый состав Еврокомиссии, который фон дер Ляйен представила в прошедшем году, можно смело называть клубом русофобов", - написал сенатор в Telegram-канале. По мнению Джабарова, чтобы что-то изменилось, поколение европейских политиков должно уйти. "Шаг за шагом уходит поколение тех американцев, которые состоялись как политики в момент распада Советского Союза – когда они, как они считают, победили в холодной войне. Но время идёт, и появляются более прагматичные люди, как тот же Илон Маск", - заключил парламентарий.
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россия, урсула фон дер ляйен, владимир джабаров, илон маск, еврокомиссия, совет федерации рф, в мире
Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Джабаров, Илон Маск, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов

Сенатор Джабаров назвал новый состав Еврокомиссии клубом русофобов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Для перемен в европейской политике на российском направлении русофобы в руководстве Евросоюза должны уйти в прошлое, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Руководство Евросоюза неизлечимо больно. У той же (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией. А новый состав Еврокомиссии, который фон дер Ляйен представила в прошедшем году, можно смело называть клубом русофобов", - написал сенатор в Telegram-канале.
По мнению Джабарова, чтобы что-то изменилось, поколение европейских политиков должно уйти.
"Шаг за шагом уходит поколение тех американцев, которые состоялись как политики в момент распада Советского Союза – когда они, как они считают, победили в холодной войне. Но время идёт, и появляются более прагматичные люди, как тот же Илон Маск", - заключил парламентарий.
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РоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ДжабаровИлон МаскЕврокомиссияСовет Федерации РФВ мире
 
 
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