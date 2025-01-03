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В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов

В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов - РИА Новости, 03.01.2025

В Совфеде назвали новый состав Еврокомиссии клубом русофобов

Для перемен в европейской политике на российском направлении русофобы в руководстве Евросоюза должны уйти в прошлое, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:50:00+03:00

2025-01-03T14:50:00+03:00

2025-01-03T14:50:00+03:00

россия

урсула фон дер ляйен

владимир джабаров

илон маск

еврокомиссия

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Для перемен в европейской политике на российском направлении русофобы в руководстве Евросоюза должны уйти в прошлое, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Руководство Евросоюза неизлечимо больно. У той же (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией. А новый состав Еврокомиссии, который фон дер Ляйен представила в прошедшем году, можно смело называть клубом русофобов", - написал сенатор в Telegram-канале. По мнению Джабарова, чтобы что-то изменилось, поколение европейских политиков должно уйти. "Шаг за шагом уходит поколение тех американцев, которые состоялись как политики в момент распада Советского Союза – когда они, как они считают, победили в холодной войне. Но время идёт, и появляются более прагматичные люди, как тот же Илон Маск", - заключил парламентарий.

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россия, урсула фон дер ляйен, владимир джабаров, илон маск, еврокомиссия, совет федерации рф, в мире