"К такому были готовы не все". Как возник новый центр силы в Евразии
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. За десять лет существования Евразийский экономический союз стал одним из знаковых явлений нового миропорядка без гегемонии отдельных государств. Как показало время, пять стран, согласившихся строить единую экономику, только выиграли. Скоро их будет еще больше.
Особое партнерство
ЕАЭС объединяет Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. Союз охватывает территорию в 20 миллионов квадратных километров и население более 180 миллионов человек. Основные цели кооперации: создание условий для стабильного экономического развития, формирование единого рынка и повышение конкурентоспособности национальных экономик.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
"За прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", — заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2024 года.
Одно из перспективных направлений сегодня — развитие отношений с другими международными организациями. Еще в 2015-м Путин выступил за проработку вопроса о развитии экономического партнерства между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В свою очередь, Китай, будучи второй экономикой мира, не раз подчеркивал свое стремление укреплять связи с Евразийским союзом. С 2019 года с Пекином действует отдельный договор о торгово-экономическом сотрудничестве.
"Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для его углубления", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в октябре 2023-го.
Помимо этого, существует Евразийская зона свободной торговли. В нее входят Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран. Ведутся переговоры о заключении такого соглашения с Индией, Монголией, Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом. Также за десять лет, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), товарооборот ЕАЭС со странами БРИКС вырос в 3,7 раза.
Контейнеровоз в порту Янло в Ухане
В снятии барьеров и торговых ограничений с Евразийским союзом заинтересован Узбекистан. Сейчас республика является одной из стран — наблюдателей ЕАЭС. В их число входит и Куба, которая также стремится расширить участие в организации. Таким образом, союз открыт для партнерства со всеми континентами мира.
Не сразу строился
Формирование единого экономического пространства шло поэтапно. Кирпич в фундамент организации заложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году, выступая в стенах МГУ имени М. В. Ломоносова.
"Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский союз (ЕАС). Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать две ключевые задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики", — обрисовал концепцию Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
В 2001-м Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Первоочередными задачами стало создание режима свободной торговли, общего рынка, единого таможенного тарифа и свободы перемещения капиталов. Через два года было решено поэтапно переходить к Единому экономическому пространству. Экономика стран-членов становилась общей.
Еще одной важной вехой стало формирование на базе ЕврАзЭС Таможенного союза в 2006 году. Через пять лет Москва, Минск и Астана полностью избавились от контроля таможни — она осталась только на внешних границах объединения. А уже 29 мая 2014-го в столице Казахстана страны подписали договор о создании Евразийского экономического союза. Первого января 2015 года документ вступил в силу. Чуть позже к ним присоединились Ереван и Бишкек.
"Мы не исключаем, что может быть единая валюта, но это должна быть новая валюта, как в Европейском союзе — евро. Но не тенге, не белорусский рубль, не российский, а что-то новое", — говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2012-м. Для новой денежной единицы даже придумали название — алтын. Однако со временем вопрос выпал из повестки и сегодня не обсуждается.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Гибкость и устойчивость
С учетом опыта предшествующих десятилетий организация получила четкую систему управления, без покушения на национальный суверенитет участников. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) состоит из лидеров государств и их глав правительств. Также премьер-министры входят в Межправительственный совет (ЕМС), который занимается контролем и исполнением союзных обязательств. Постоянно действующая наднациональная инстанция — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК передается каждому члену ежегодно в порядке русского алфавита. В 2024 году председателем была Армения. В 2025-м эстафету перенимает Белоруссия.
"Для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности наше объединение должно стать более гибким и эффективным", — отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве в прошлом году.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники проходят рядом со стендом с символикой Евразийского экономического форума в Москве
Участники проходят рядом со стендом с символикой Евразийского экономического форума в Москве
Поэтому союз не собирается останавливаться на достигнутом. В 2023-м лидеры утвердили Декларацию о дальнейшем развитии организации "Евразийский экономический путь" до 2045 года. В следующие 20 лет будет расширено взаимодействие в плане решения вопросов климата, медицины, туризма и некоторых других сфер.
Сегодня ЕАЭС демонстрирует устойчивое развитие. Общий ВВП за десять лет увеличился практически вдвое. По итогам 2015-го он составлял около 90 триллионов рублей. За 2023 год с приростом дошло до 202 триллионов. Товарооборот с третьими странами прибавил 60 процентов — с 35 до 77 триллионов. Взаимная торговля выросла с трех до семи триллионов. И, к слову, доллар здесь больше не востребован. Девяносто процентов расчетов страны-члены проводят в национальных валютах. В ближайшем будущем этот показатель доведут до ста.