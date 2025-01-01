https://ria.ru/20250101/putin-1992250491.html

Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"

Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург" - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта ВСМ "Москва –... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:18:00+03:00

2025-01-01T17:18:00+03:00

2025-01-01T17:18:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

михаил мишустин

олег белозеров

сбербанк россии

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e55d724c5ea08759a6d824324657f80.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта ВСМ "Москва – Санкт-Петербург". Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" с учётом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта, включая принятие кредитными организациями соответствующих решений", - говорится в документе. Срок исполнения - 5 января 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html

https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, сбербанк россии, ржд, экономика