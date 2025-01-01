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Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"
Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург" - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта ВСМ "Москва –... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:18:00+03:00
2025-01-01T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта ВСМ "Москва – Санкт-Петербург". Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" с учётом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта, включая принятие кредитными организациями соответствующих решений", - говорится в документе. Срок исполнения - 5 января 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф.
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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, сбербанк россии, ржд, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, Сбербанк России, РЖД, Экономика
Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"
Путин поручил обеспечить принятие решений по ВСМ "Москва – Петербург"