Главную новогоднюю елку Петербурга укрепили из-за сильного ветра
Пиотровский: главную новогоднюю елку Петербурга укрепили из-за сильного ветра
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Основу конструкции главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади укрепляют из-за сильного ветра, также к ней крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Команда специалистов дежурит на Дворцовой площади и защищает нашу главную городскую ель от ветра. От сильных порывов дерево раскачивает, потому - укрепляем основу конструкции, чтобы она могла выдерживать даже самые серьезные нагрузки. Также к ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее с двух сторон, предотвращая наклон", - написал он в своем Telegram-канале.
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Пиотровский отметил, что благодаря этому елка остается надежно закрепленной и продолжает радовать петербуржцев и гостей города, несмотря на капризы погоды.
"Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим. Вы сами видите, какая она красивая и статная. Делать фотографии, снимать видео и просто любоваться новогодней красавицей все так же можно, но чуть поодаль. Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности", - написал вице-губернатор.
Ранее сообщалось, что в Петербурге усилился ветер, по прогнозам, порывы достигают до 23 метров в секунду.
Ель высотой более 23 метров привезли в Петербург из Выборгского района Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установлена пятиконечная звезда. Новогодние огни на елке зажгли 21 декабря. Елка простоит на Дворцовой площади до 14 января.
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