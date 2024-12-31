https://ria.ru/20241231/peterburg-1992122381.html

Главную новогоднюю елку Петербурга укрепили из-за сильного ветра

Главную новогоднюю елку Петербурга укрепили из-за сильного ветра - РИА Новости, 31.12.2024

Главную новогоднюю елку Петербурга укрепили из-за сильного ветра

Основу конструкции главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади укрепляют из-за сильного ветра, также к ней крепят дополнительные тросы,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T03:57:00+03:00

2024-12-31T03:57:00+03:00

2024-12-31T11:47:00+03:00

общество

санкт-петербург

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ленинградская область

борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Основу конструкции главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади укрепляют из-за сильного ветра, также к ней крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Команда специалистов дежурит на Дворцовой площади и защищает нашу главную городскую ель от ветра. От сильных порывов дерево раскачивает, потому - укрепляем основу конструкции, чтобы она могла выдерживать даже самые серьезные нагрузки. Также к ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее с двух сторон, предотвращая наклон", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что благодаря этому елка остается надежно закрепленной и продолжает радовать петербуржцев и гостей города, несмотря на капризы погоды. "Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим. Вы сами видите, какая она красивая и статная. Делать фотографии, снимать видео и просто любоваться новогодней красавицей все так же можно, но чуть поодаль. Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности", - написал вице-губернатор. Ранее сообщалось, что в Петербурге усилился ветер, по прогнозам, порывы достигают до 23 метров в секунду. Ель высотой более 23 метров привезли в Петербург из Выборгского района Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установлена пятиконечная звезда. Новогодние огни на елке зажгли 21 декабря. Елка простоит на Дворцовой площади до 14 января.

https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html

https://realty.ria.ru/20241227/peterburg-1991728751.html

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общество, санкт-петербург, выборгский район, ленинградская область, борис пиотровский, новый год