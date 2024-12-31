Где покататься на коньках в Москве зимой: адреса катков, расписание и цены
© Getty Images / Elizaveta StarkovaДевушки на катке
© Getty Images / Elizaveta Starkova
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве стартовал сезон катков 2024-2025. Жителям и гостям города предлагают огромный выбор локаций для активного отдыха на свежем воздухе. Где можно покататься на коньках в центре столицы и на ее окраинах, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием, адреса, расписание сеансов и цены, – в материале РИА Новости.
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
29 ноября, 18:48
Ледовые катки Москвы
Для любителей активного зимнего отдыха в столице будут функционировать катки с искусственным и натуральным льдом. Современные площадки для катания на коньках с детской зоной, теплыми раздевалками и пунктом проката появятся в разных точках Москвы.
1 декабря на фестивальных площадках "Московских сезонов" начали работу бесплатные катки. Они расположены в разных округах города.Самые крупные из них в Марьино, Коптево, Вешняках, Теплом Стане. Адреса мест для катания можно посмотреть на интерактивной карте. Ледовые площадки работают во всех административных округах.
Катки с натуральным льдом планируется открыть в московских парках: "Сокольники", сад "Эрмитаж", "Царицыно", Лианозовский, Перовский, Измайловский парки, усадьба Воронцово, "Радуга" возле Рязанского Проспекта, "Северное Тушино" и в парке Дружбы.
© Getty Images / Igor BostanikaДевушка несет коньки
© Getty Images / Igor Bostanika
Девушка несет коньки
Центральный административный округ
Ледовые площадки открылись в ЦАО. Для удобства посетителей на них организована вся необходимая инфраструктура: раздевалки, пункты проката и заточки коньков, общественные туалеты, медпункты и точки питания.Катание проводится по сеансам с перерывами на техническое обслуживание.
ГУМ-каток на Красной площади
Для желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую ёлку и нарядный универмаг на Красной площади работает каток у ГУМа. 6 декабря здесь стартуют массовые катания. Известные фигуристы и хоккеисты проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.
Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")
Сайт: https://gum-katok.ru/
Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.
Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.
Девушки на ГУМ-катке
Каток на Площади Революции
Одно из ледовых пространств проекта "Московские сезоны" для бесплатного катания расположено в Тверском районе. Каток на площади Революции привлекает посетителей удобным расположением и привлекательным оформлением. Работает пункт проката и теплая раздевалка с ячейками хранения. Неподалеку можно посетить и главные достопримечательности Москвы, зайти в сувенирную лавку или согреться и перекусить в кафе, ресторане.
Работает ежедневно по предварительной записи: в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00, несколько сеансов в день. Прокат коньков и специального снаряжения – 50 руб., залог на коньки составляет 2000 руб., за снаряжение – 1000 руб.
Еще несколько мест в ЦАО, где можно кататься на коньках:
• Каток в саду "Эрмитаж". 3 Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 3. 2 Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00. Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.
• Каток в саду имени Баумана. Адрес: ул. Старая Басманная, 15. Проходной билет на каток в будние дни обойдется в 300 руб., в выходные – 450. Многодетные семьи и дети до семи лет могут кататься бесплатно при наличии подтверждающих документов.
Люди надевают коньки в пункте проката
Северный административный округ
На севере столицы (САО) работают бесплатные и платные ледовые площадки с комфортными раздевалками и прокатом коньков.
Каток в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре
Бесплатный каток расположен на Коптевском бульваре, владение 18 (парк "Бригантина"). Чтобы войти на него, нужно предварительно зарегистрироваться. Фестивальная площадка с прилегающей территорией имеет зоны и сцену для проведения мероприятий, мастер-классов, выступлений, а также торговые павильоны и точки общепита.
Каток в парке Северного речного вокзала
Для жителей и гостей столицы на главной площади Северного речного вокзала работает каток площадью ледового покрытия 648 квадратных метров. Он вмещает до 600 человек в день. Покататься можно бесплатно по предварительной регистрации. В предстоящем сезоне запланированы мастер-классы и тренировки с известными фигуристами, выступления музыкантов.
Адрес: Ленинградское ш., 51
Часы работы: вторник – воскресенье, регистрация и расписание по ссылке
Сеансы: 10:00–11:30; 12:00–13:30; 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–19:30; 20:00–22:00
Стоимость: посещение катка бесплатно, прокат коньков 500 руб./сеанс, залог 2 000 руб. возвращается при сдаче коньков.
Ледовые площадки в САО Москвы, оборудованные для катания на коньках также расположены по следующим адресам:
● Каток Lenovo, Ленинградское шоссе, д. 51.
● Каток в парке "Ангарские пруды", ул. Ангарская, д. 51.
● Ледовый дворец "Умка", ул. Левобережная, д. 12, корп. 1.
● Ледовый дворец ЦСКА, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 41.
● Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский бульвар, д. 3.
● Каток "Динамо", Ленинградский проспект, д. 36, строение 19.
Северо-Восточный административный округ
В Северо-Восточном округе Москвы работают сразу несколько бесплатных ледовых площадок.
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Он уже начал свою работу в новом зимнем сезоне. Подсветка и декорации в разных зонах создают праздничное настроение. Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией. Впервые здесь появилась зона шоу. Запланировано проведение мастер-классов, зарядок со спортсменами, а также ледовые шоу, ночные сеансы, театрализованные представления и концерты.
Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")
Сайт: https://katok.vdnh.ru/
Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: по будням для детей (6-14 лет) – 300-400 руб., по выходным и праздникам – 400-500 руб., для взрослых в будни – 400-900 руб., в выходные и праздники – 700-1100 руб.
Каток на ВДНХ
Каток в сквере Отрадное
На территории сквера Отрадное на улице Хачатуряна для жителей и гостей столицы открыт каток с искусственным покрытием. Всех желающих ждут на площадке для проведения активного зимнего отдыха. Вход бесплатный, прокат коньков – 50 руб., залог – 2000 руб.
Ледовая арена "Северное сияние"
В сквере по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 6, строение 1) площадь катка составляет порядка 1350 квадратных метров. Гостей ждут в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00 по предварительной записи. Он работает в течение всего зимнего сезона. Пара коньков в прокат – 50 руб., также требуется залог в размере 2 000 руб.
Люди катаются на катке
Каток в Свиблово
Одна из ледовых площадок расположена в районе Свиблово по адресу проезд Серебрякова, дом 14, строение 2. Каток открыт по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение по предварительной записи организовано по сеансам. Арендовать коньки можно в пунктах проката, также доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков, а для детей предусмотрены поддерживающие стойки в виде пингвинов.
Каток на улице Грекова
В непосредственной близости к метро Медведково, на улице Грекова, дом 4, район Северное Медведково, расположен каток с искусственным льдом. Есть пункт проката и заточки коньков. Площадка оборудована обогреваемой раздевалкой, шкафчиками для хранения вещей, туалетом. Кроме того, имеется вендинговый аппарат и автомат с горячими напитками.
Места в СВАО Москвы, где еще можно кататься на коньках:
• Ночной каток "Арена Плэй", улица Ботаническая, 2, строение 1, этаж 1. Цена билета – 500–800 руб.
• Ледовый комплекс "Юрловский", Юрловский проезд, владение 6. Цена билета – 250–750 руб.
На Красной площади открыли ГУМ-каток
5 декабря, 20:14
Восточный административный округ
В Восточном административном округе Москвы расположены несколько удобных площадок для катания на коньках.
Каток на фестивальной площадке "Городецкая"
Провести зимний досуг с пользой или отточить мастерство катания на коньках горожане и гости столицы могут на бесплатной ледовой площадке неподалеку от станции метро "Новокосино", Городецкая улица, владение 1. Здесь имеются теплые раздевалки с ячейками для обуви и одежды, бесплатная заточка коньков, пункт проката защитной экипировки и широкий размерный ряд коньков.
Каток "Вешняки"
Ледовая площадка на фестивальной площадке "Вешняки" по адресу Вешняковская улица, владение 16 в районе станции метро "Выхино" удобен для катания начинающих фигуристов и тех, кто уверенно чувствует себя на льду. Для маленьких детей есть бесплатные подпорки-пингвины. К услугам посетителей – отапливаемая раздевалка, пункт проката коньков, защитной экипировки. Следует заранее пройти регистрацию для катания.
Каток в сквере у Гольяновского пруда
Еще один каток, где можно бесплатно покататься на коньках с видом на завораживающий пейзаж, расположен на фестивальной площадке "Гольяново", Уральская улица, дом 16. Имеются пункт проката и теплые раздевалки, а безопасность и комфорт выхода на лед обеспечивают прорезиненные дорожки и подпорки. Работает пункт выдачи спортивного инвентаря и бесплатной заточки коньков.
Еще несколько мест в ВАО, где москвичи и гости города могут покататься на коньках:
• Открытый зимний ледовый каток на стадионе "Локомотив", Большая Черкизовская улица, 125.
• Ледовый дворец "Сокольники", улица Сокольнический Вал, 1Б.
• Каток в парке "Лосиный остров", Лосиноостровская улица, 31.
© Getty Images / Aleksandra ShamoninaДевушка сидит на льду
© Getty Images / Aleksandra Shamonina
Девушка сидит на льду
Юго-Восточный административный округ
На территории Юго-Восточного округа работает несколько бесплатных ледовых арен с искусственным покрытием. В инфраструктуре предусмотрены теплые раздевалки и туалетные комнаты, прокат и заточка коньков, вендинговые аппараты.Площадки принимают посетителей ежедневно: в будни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный, но обязательна предварительная регистрация. Гладкое ледяное покрытие доступно на фестивальных площадках по следующим адресам:
● Люблино –Краснодарская улица, владение 66;
● Марьино – улица Перерва, владение 52;
● Некрасовка – сквер у станции метро "Некрасовка".
Популярные места в ЮВАО Москвы, где можно покататься на коньках:
• Открытый каток "Москвич", Волгоградский проспект, д. 46/15.
• Ночной каток "Морозово", Новоостаповская улица, 5с2. Посетителям доступны не только прокат коньков, раздевалки, кафе-бар, но и развлекательная программа, услуги инструктора и профессионального фотографа.
• Открытый каток "Крэйзи лед"(Жулебино), ул. Привольная, 41.
• Каток "Марьино", Мячковский бульвар, д. 10, корп. 3.
• Каток "Авангард", шоссе Энтузиастов, д. 33.
© Getty Images / gorodenkoffКаток
© Getty Images / gorodenkoff
Каток
Южный административный округ
Ледовый каток в Братеево
Каток рядом со станцией метро "Алма-Атинская" по адресу Ключевая улица, владение 22 полностью оборудован для катания на коньках и спортивных тренировок. Каток ежедневно принимает всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Катание доступно в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Переодеться и оставить вещи на хранение можно в отапливаемых раздевалках.
Еще несколько площадок, где катаются на коньках в ЮАО Москвы:
● Каток с естественным льдом "Новая Лига – Битца", Балаклавский пр., 33 занимает площадь 10 000 квадратных метров, имеются теплые раздевалки, прокат коньков, кафе.
● Каток в музее-заповеднике "Царицыно", ул. Дольская, 1с2 открыт для всех желающих, проводят бесплатные занятия.
● Открытый каток на Каширском шоссе д. 31, в парке Коломенское. Есть прокат и заточка коньков, раздевалки и гардероб.
Юго-Западный административный округ
Несколько катков в Юго-Западном административном округе Москвы. Все желающие могут бесплатно покататься на катках фестивальных площадок "Московские сезоны по адресам:
● Черемушки – Профсоюзная улица, владение 41;
● Теплый Стан – улица Теплый Стан, владение 1б;
● Южное Бутово – улица Адмирала Руднева, владение 8.
В будни можно покататься с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Но требуется предварительно выбрать удобный сеанс и зарегистрироваться. Оборудованы камеры хранения, пункты аренды коньков и бесплатной заточки лезвий. На выбор детские и взрослые коньки и экипировка, дети могут воспользоваться поддерживающими стойками.
Западный административный округ
Фестивальные площадки в Западном административном округе, где уже функционируют бесплатные катки для горожан расположены по адресам:
● Очаково-Матвеевское – Матвеевская улица, владение 1;
● Тропарево-Никулино – Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.
Для посетителей имеются уютные раздевалки с камерами хранения, пункты проката спортивного инвентаря. Аренда пары коньков здесь всего 50 руб., но еще 2000 руб. необходимо иметь как возвратный залог.
В ЗАО провести время на льду можно, если посетить :
• Ледовый дворец "Крылатское", ул. Крылатская, д. 16. Массовые катания в выходные и праздничные дни, сеанс 120 минут бывает два-три раза в день. Стоимость билета для взрослого – 600 руб., детям – 300 руб.
• Ледовая арена "Снежный барс", Большая Очаковская улица, 2, стр. 23а, 1 этаж. Вход со своими коньками – от 500 руб.
Девочка на катке
Северо-Западный административный округ
В Северо-Западном округе Москвы расположено несколько фестивальных площадок "Московских сезонов", которые зимой трансформируется в бесплатный каток с искусственным покрытием. Для гостей работает обогреваемая раздевалка и прокат коньков. Пару можно арендовать за 50 рублей. Потребуется также внести возвратный залог 2000 рублей.
● Митино – Митинская улица, владение 31;
● Куркино – пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;
● Щукино – Авиационная улица, владение 24.
Кроме того, есть еще несколько популярных катков в СЗАО Москвы:
Строгино Wake Park, ул. Строгино, 12. Работает с 12:00 до 21:00. Цена проката коньков за 1 час – 300 руб., обучение на льду с поддержкой за человека обойдется в 500 руб.
Каток "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино", ул. Пенягинская, ландшафтный парк "Митино".
© Getty Images / Anton PentegovКоньки
© Getty Images / Anton Pentegov
Коньки
Зеленоградский административный округ
Каток в Крюково
В Зеленограде большой каток для любителей активного зимнего отдыха в рамках проекта "Московские сезоны" расположен в бульварной зоне 16-го микрорайона. Он работает ежедневно, но требуется заранее пройти регистрацию. Для посетителей катка есть теплые раздевалки с ячейками для хранения личных вещей, широкий размерный ряд коньков и защитной экипировки на прокат, а также бесплатная заточка.
Каток на площади Юности имеет покрытие 1500 квадратных метров и ежедневно встречает посетителей с 10:00 до 22:00, по сеансам (технический перерыв с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00).
Каток на Озёрной улице площадью 800 квадратных метров расположен между ледовым дворцом "Орбита" и сквером со знаком "Я люблю Зеленоград". Вход бесплатный, кататься можно ежедневно с 9:00 до 23:00.
Каток "Московские Сезоны" на Панфиловском проспекте доступен для посещения с предварительной онлайн-регистрацией. Есть теплая раздевалка, прокат коньков и защиты, заточка.
Новомосковский административный округ
В Новомосковском административном округе работает несколько ледовых площадок:
• Каток "Самолёт Арена", район Коммунарка, квартал №195, 16к1вл1, этаж 1. Цена билета – 450–600 руб.
• Каток "Прокат Московский", 1-й микрорайон, 39А, стадион Центра спорта "Московский".
• Каток "Радужный", Чоботовская ул., 6. Стоимость входного билета – 130–260 руб.
Троицкий административный округ
Жители Троицкого округа кататься на коньках могут сразу на двух площадках. Это физкультурно-оздоровительный комплекс "Вороново" в поселке ЛМС, Центральный микрорайон, 40, стр. 1 и зимний каток в деревне Раево, владение 1.
© Getty Images / Andrey DanilovichДевушка катается на коньках
© Getty Images / Andrey Danilovich
Девушка катается на коньках
Где еще можно покататься на льду
Каток в парке Горького
Ледовые дорожки одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают праздничное настроение. Оформление в этом году стилизовано под творчество художника-соцреалиста Александра Дейнеки, павильоны декорированы под кинопленку, посетителей ждут встречи с актерами и режиссерами.
Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")
Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для взрослых – 400–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.
Пункт проката коньков
Каток "Лужники"
Уютное пространство для катания с идеально гладким льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:00, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.
Цены: от 500 до 700 руб. для взрослых, 250-350 руб. – для детей.
"Полярный" в парке "Фили"
800 квадратных метров искусственного льда и четыре сеанса каждый день. Приятное освещение, пункт проката (от 350 руб.), теплая раздевалка и шкафчики для хранения, а для маленьких гостей имеются опоры в виде веселых зверушек, чтобы лучше держать равновесие.
Адрес: ул. Новозаводская, 18, стр. 1
Часы работы: вторник – воскресенье, вход свободный.
Сеансы: 10:00–12:00; 13:00–15:00; 16:00–18:00; 19:00–22:00
Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон
24 сентября, 17:10
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