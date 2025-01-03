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Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза - РИА Новости, 03.01.2025
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22:00 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/palestina-1992445194.html
Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза
Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза - РИА Новости, 03.01.2025
Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Всемирной Организации по сектору Газа,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:00:00+03:00
2025-01-03T22:00:00+03:00
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Всемирной Организации по сектору Газа, рассказывая историю убитого в результате израильского удара палестинского доктора. "Доктор Махмуд Абу Нуджайла, который был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, много месяцев назад написал сообщение на доске, которая обычно используется при планировании операций, и я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас", – сказал Мансур, под конец истории пустивший слезу. Представитель Палестины впоследствии продолжил выступление.
https://ria.ru/20250103/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, рияд мансур, оон
В мире, Палестина, Рияд Мансур, ООН
Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза

Представитель Палестины в ООН Мансур расплакался на экстренном заседании Совбеза

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Всемирной Организации по сектору Газа, рассказывая историю убитого в результате израильского удара палестинского доктора.
"Доктор Махмуд Абу Нуджайла, который был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, много месяцев назад написал сообщение на доске, которая обычно используется при планировании операций, и я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас", – сказал Мансур, под конец истории пустивший слезу.
Представитель Палестины впоследствии продолжил выступление.
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