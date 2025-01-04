Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации
В Белом доме не пересмотрят решение приспустить флаги при инаугурации Трампа
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет", — так она ответила журналистам на вопрос о возможной отмене этого решения.
Как сообщил сам Трамп, торжественная церемония введения его в должность может впервые в истории пройти с приспущенными флагами из-за траура по случаю смерти президента Джимми Картера.
Флаги в США приспускают из-за кончины политических деятелей или видных фигур, всегда — по случаю смерти президентов. Тридцать девятый глава государства (1977-1981) Джимми Картер умер 30 декабря, ему было сто лет. Администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января.
Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а его инаугурация — сотой в американской истории. Он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.