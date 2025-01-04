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Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации - РИА Новости, 04.01.2025
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05:11 04.01.2025 (обновлено: 09:47 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/ssha-1992458603.html
Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации
Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации - РИА Новости, 04.01.2025
Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации
Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:11:00+03:00
2025-01-04T09:47:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет", — так она ответила журналистам на вопрос о возможной отмене этого решения.Как сообщил сам Трамп, торжественная церемония введения его в должность может впервые в истории пройти с приспущенными флагами из-за траура по случаю смерти президента Джимми Картера.Флаги в США приспускают из-за кончины политических деятелей или видных фигур, всегда — по случаю смерти президентов. Тридцать девятый глава государства (1977-1981) Джимми Картер умер 30 декабря, ему было сто лет. Администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января.Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а его инаугурация — сотой в американской истории. Он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.
https://ria.ru/20250104/tramp-1992450722.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации

В Белом доме не пересмотрят решение приспустить флаги при инаугурации Трампа

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет", — так она ответила журналистам на вопрос о возможной отмене этого решения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами
00:19
Как сообщил сам Трамп, торжественная церемония введения его в должность может впервые в истории пройти с приспущенными флагами из-за траура по случаю смерти президента Джимми Картера.
Флаги в США приспускают из-за кончины политических деятелей или видных фигур, всегда — по случаю смерти президентов. Тридцать девятый глава государства (1977-1981) Джимми Картер умер 30 декабря, ему было сто лет. Администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января.
Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а его инаугурация — сотой в американской истории. Он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Трамп проведет в Вашингтоне митинг накануне инаугурации, сообщили СМИ
2 января, 12:43
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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