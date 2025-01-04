https://ria.ru/20250104/ssha-1992458603.html

Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации

Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации - РИА Новости, 04.01.2025

Белый дом отказался отменить решение о приспущенных флагах на инаугурации

Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:11:00+03:00

2025-01-04T05:11:00+03:00

2025-01-04T09:47:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными на время инаугурации Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет", — так она ответила журналистам на вопрос о возможной отмене этого решения.Как сообщил сам Трамп, торжественная церемония введения его в должность может впервые в истории пройти с приспущенными флагами из-за траура по случаю смерти президента Джимми Картера.Флаги в США приспускают из-за кончины политических деятелей или видных фигур, всегда — по случаю смерти президентов. Тридцать девятый глава государства (1977-1981) Джимми Картер умер 30 декабря, ему было сто лет. Администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января.Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а его инаугурация — сотой в американской истории. Он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.

https://ria.ru/20250104/tramp-1992450722.html

https://ria.ru/20250102/tramp-1992309139.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер