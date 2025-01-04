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Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 04.01.2025 (обновлено: 11:22 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:23:00+03:00
2025-01-04T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. "На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою", — написал он. Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, илон маск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Россия
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Маск рассказал о своем ноже, комментируя схватку бойца из Якутии с военным ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим.
"На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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