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Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:23:00+03:00
2025-01-04T08:23:00+03:00
2025-01-04T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. "На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою", — написал он. Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
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в мире, илон маск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Россия
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Маск рассказал о своем ноже, комментируя схватку бойца из Якутии с военным ВСУ