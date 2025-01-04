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Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:23:00+03:00

2025-01-04T08:23:00+03:00

2025-01-04T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X высказался о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. "На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою", — написал он. Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html

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в мире, илон маск, вооруженные силы украины, россия