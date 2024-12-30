Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента
Рёнхап: следствие запросило ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
© AP Photo / Chung Sung-JunЮн Сок Ёль
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 дек – РИА Новости. Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения, это делает его первым действующим лидером, которому грозит арест, передает агентство Рёнхап.
Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения.
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По данным агентства, запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь в воскресенье от лица следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что его объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция.
Сторона Юн Сок Ёля заявила, что позже в понедельник представит суду документ с изложением мнений по поводу запроса на ордер на арест и уведомление о назначении адвокатов. Отстраненный президент ссылается на то, что состав следственной группы не дает ей полномочий расследовать дело о мятеже.
Парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней. Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле президента. До этого момента исполняющим обязанности президента стал вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.
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