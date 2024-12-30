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Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента - РИА Новости, 30.12.2024
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12:13 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/arest-1992061325.html
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента - РИА Новости, 30.12.2024
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента
Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:13:00+03:00
2024-12-30T12:13:00+03:00
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СЕУЛ, 30 дек – РИА Новости. Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения, это делает его первым действующим лидером, которому грозит арест, передает агентство Рёнхап. Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. По данным агентства, запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь в воскресенье от лица следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что его объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Сторона Юн Сок Ёля заявила, что позже в понедельник представит суду документ с изложением мнений по поводу запроса на ордер на арест и уведомление о назначении адвокатов. Отстраненный президент ссылается на то, что состав следственной группы не дает ей полномочий расследовать дело о мятеже. Парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней. Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле президента. До этого момента исполняющим обязанности президента стал вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.
https://ria.ru/20241225/koreya-1991292103.html
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в мире, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест президента

Рёнхап: следствие запросило ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

© AP Photo / Chung Sung-JunЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 дек – РИА Новости. Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения, это делает его первым действующим лидером, которому грозит арест, передает агентство Рёнхап.
Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения.
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Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос
25 декабря, 16:57
По данным агентства, запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь в воскресенье от лица следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что его объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция.
Сторона Юн Сок Ёля заявила, что позже в понедельник представит суду документ с изложением мнений по поводу запроса на ордер на арест и уведомление о назначении адвокатов. Отстраненный президент ссылается на то, что состав следственной группы не дает ей полномочий расследовать дело о мятеже.
Парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней. Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле президента. До этого момента исполняющим обязанности президента стал вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.
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