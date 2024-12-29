https://ria.ru/20241229/samolet-1992014547.html

Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа AZAL

Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа AZAL - РИА Новости, 29.12.2024

Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил трем погибшим членам экипажа разбившегося близ Актау самолета звания Национальных героев республики, а двух... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:23:00+03:00

2024-12-29T19:23:00+03:00

2024-12-29T19:23:00+03:00

в мире

грозный

актау

азербайджан

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил трем погибшим членам экипажа разбившегося близ Актау самолета звания Национальных героев республики, а двух выживших наградил орденом "Рашадат" ("Доблесть"), следует из распоряжения главы государства, подписанного в воскресенье. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, принимаю решение наградить за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей, спасение жизни пассажиров пассажирского самолета типа Embraer 190, принадлежащего закрытому акционерному обществу "Азербайджанские авиалинии", при осуществлении рейса Баку–Грозный (Российская Федерация) званием "Национальный герой Азербайджана": Кшнякина Игоря Ивановича (посмертно), Кальянинова Александра Георгиевича (посмертно), Алиеву Хокуму Джалил гызы (посмертно); орденом "Рашадат" 1-й степени: Асадова Зульфигара Сардар оглы, Рагимли Айдан Вагиф гызы", - говорится в документе. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241229/samolet-1992011148.html

https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html

грозный

актау

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грозный, актау, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный