https://ria.ru/20241229/samolet-1991990343.html

Алиев отметил профессионализм экипажа разбившегося около Актау самолета

Алиев отметил профессионализм экипажа разбившегося около Актау самолета - РИА Новости, 29.12.2024

Алиев отметил профессионализм экипажа разбившегося около Актау самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пилоты потерпевшего крушение самолета AZAL проявили большой героизм. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:48:00+03:00

2024-12-29T14:48:00+03:00

2024-12-29T15:29:00+03:00

в мире

актау

крушение рейса баку — грозный

ильхам алиев

азербайджан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пилоты потерпевшего крушение самолета AZAL проявили большой героизм."Я очень высоко оцениваю действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность. Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие", - заявил Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу Aztv.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html

актау

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, актау, крушение рейса баку — грозный, ильхам алиев, азербайджан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)