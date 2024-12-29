https://ria.ru/20241229/polety-1991997759.html

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России - РИА Новости, 29.12.2024

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок из-за... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:51:00+03:00

2024-12-29T15:51:00+03:00

2024-12-29T16:20:00+03:00

россия

крушение рейса баку — грозный

азербайджан

в мире

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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности."Мы также приостановили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Итак, наше воздушное сообщение с десятью городами сейчас приостановлено, и я все еще говорю, что здесь прежде всего на переднем плане находятся вопросы безопасности", — сказал он в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.Алиев подчеркнул, что Баку всегда рассматривает безопасность своих граждан как первоочередную задачу, из-за чего сейчас и было принято соответствующее решение.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевом. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО отражали их.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крушение рейса баку — грозный, азербайджан, в мире