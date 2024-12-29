Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию
Казахстан направит черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.
"Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В ведомстве подчеркнули, что приняли решение на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО отражали их.