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Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию - РИА Новости, 29.12.2024
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20:27 29.12.2024 (обновлено: 20:53 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/azal-1992018348.html
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию - РИА Новости, 29.12.2024
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию
Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:27:00+03:00
2024-12-29T20:53:00+03:00
в мире
грозный
казахстан
азербайджан
международная организация гражданской авиации
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана."Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что приняли решение на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО отражали их.
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
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в мире, грозный, казахстан, азербайджан, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, россия, бразилия, чеченская республика (чечня), актау
В мире, Грозный, Казахстан, Азербайджан, Международная организация гражданской авиации, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Россия, Бразилия, Чеченская республика (Чечня), Актау
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию

Казахстан направит черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.
"Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В ведомстве подчеркнули, что приняли решение на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.
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Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО отражали их.
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В миреГрозныйКазахстанАзербайджанМеждународная организация гражданской авиацииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйРоссияБразилияЧеченская республика (Чечня)Актау
 
 
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