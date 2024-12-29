https://ria.ru/20241229/azal-1992018348.html

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию - РИА Новости, 29.12.2024

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят для изучения в Бразилию

Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:27:00+03:00

2024-12-29T20:27:00+03:00

2024-12-29T20:53:00+03:00

в мире

грозный

казахстан

азербайджан

международная организация гражданской авиации

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана."Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что приняли решение на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО отражали их.

https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html

https://ria.ru/20241229/aliev-1991990864.html

https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html

грозный

казахстан

азербайджан

россия

бразилия

актау

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в мире, грозный, казахстан, азербайджан, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, россия, бразилия, чеченская республика (чечня), актау