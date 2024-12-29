Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау
Алиев: РФ должна наказать виновных в крушении самолета и выплатить компенсации
Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) 25 декабря, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.
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"Мы открыто изложили российской стороне свои требования. <...> Это наши условия", — сказал он.
По словам Алиева, Россия должна извиниться перед Азербайджаном, признать свою ответственность, наказать виновных, которых Баку требует привлечь к уголовной ответственности, а также выплатить компенсации Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.
Он добавил, что первое из этих условий уже было выполнено в субботу. Также Алиев выразил надежду на принятие остальных требований Азербайджана.
По его словам, Баку официально передал свою позицию Москве 27 декабря.
В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау
27 декабря, 14:15
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевом. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.