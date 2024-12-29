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Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау - РИА Новости, 29.12.2024
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15:16 29.12.2024 (обновлено: 17:11 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау
Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау - РИА Новости, 29.12.2024
Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау
Российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) 25 декабря, заявил президент... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:16:00+03:00
2024-12-29T17:11:00+03:00
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) 25 декабря, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV. &quot;Мы открыто изложили российской стороне свои требования. &lt;...&gt; Это наши условия&quot;, — сказал он.По словам Алиева, Россия должна извиниться перед Азербайджаном, признать свою ответственность, наказать виновных, которых Баку требует привлечь к уголовной ответственности, а также выплатить компенсации Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.Он добавил, что первое из этих условий уже было выполнено в субботу. Также Алиев выразил надежду на принятие остальных требований Азербайджана.По его словам, Баку официально передал свою позицию Москве 27 декабря.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевом. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.
https://ria.ru/20241229/samolet-1991990343.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау

Алиев: РФ должна наказать виновных в крушении самолета и выплатить компенсации

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 29 дек — РИА Новости. Российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) 25 декабря, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.
«

"Мы открыто изложили российской стороне свои требования. <...> Это наши условия", — сказал он.

Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Алиев отметил профессионализм экипажа разбившегося около Актау самолета
14:48
По словам Алиева, Россия должна извиниться перед Азербайджаном, признать свою ответственность, наказать виновных, которых Баку требует привлечь к уголовной ответственности, а также выплатить компенсации Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.
Он добавил, что первое из этих условий уже было выполнено в субботу. Также Алиев выразил надежду на принятие остальных требований Азербайджана.
По его словам, Баку официально передал свою позицию Москве 27 декабря.
Заявление главы Росавиации о крушении самолета AZAL под Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау
27 декабря, 14:15

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
Накануне президент Владимир Путин созвонился с Алиевом. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL
Вчера, 15:35
 
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