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Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России - РИА Новости, 29.12.2024
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19:15 28.12.2024 (обновлено: 09:36 29.12.2024)
https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html
Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России
Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России - РИА Новости, 29.12.2024
Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России
Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау, передано для всестороннего расследования в ГСК СК России,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-28T19:15:00+03:00
2024-12-29T09:36:00+03:00
происшествия
актау
россия
грозный
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
крушение рейса баку — грозный
баку
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау, передано для всестороннего расследования в ГСК СК России, сообщили РИА Новости в пресс-служба ведомства. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Грозном оперативное совещание, где ему доложили о расследовании обстоятельств крушения самолета AZAL близ Актау. "Уголовное дело, возбужденное по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html
актау
россия
грозный
баку
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происшествия, актау, россия, грозный, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крушение рейса баку — грозный, баку, казахстан, русский язык в мире, в мире
Происшествия, Актау, Россия, Грозный, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение рейса Баку — Грозный, Баку, Казахстан, Русский язык в мире, В мире
Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России

Бастрыкин провел совещание в Чечне после крушения самолета AZAL близ Актау

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау, передано для всестороннего расследования в ГСК СК России, сообщили РИА Новости в пресс-служба ведомства.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Грозном оперативное совещание, где ему доложили о расследовании обстоятельств крушения самолета AZAL близ Актау.
"Уголовное дело, возбужденное по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАктауРоссияГрозныйАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Крушение рейса Баку — ГрозныйБакуКазахстанРусский язык в миреВ мире
 
 
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