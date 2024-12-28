https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html

Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России

Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России - РИА Новости, 29.12.2024

Уголовное дело после крушения самолета близ Актау передали в ГСУ СК России

Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау, передано для всестороннего расследования в ГСК СК России,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-28T19:15:00+03:00

2024-12-28T19:15:00+03:00

2024-12-29T09:36:00+03:00

происшествия

актау

россия

грозный

александр бастрыкин

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крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау, передано для всестороннего расследования в ГСК СК России, сообщили РИА Новости в пресс-служба ведомства. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Грозном оперативное совещание, где ему доложили о расследовании обстоятельств крушения самолета AZAL близ Актау. "Уголовное дело, возбужденное по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html

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