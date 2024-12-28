Путин поздравил участников церемонии подъема флага на ледоколе "Якутия"
Путин поздравил участников церемонии подъема флага на атомном ледоколе "Якутия"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии подъёма флага на атомном ледоколе "Якутия", отметив, что успешная реализация этого грандиозного проекта – результат труда учёных, работы корабелов Балтийского завода и специалистов других российских компаний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас в Санкт-Петербурге на торжественной церемонии подъёма флага на атомном ледоколе "Якутия". Успешная реализация этого грандиозного проекта – результат творческого труда учёных, самоотверженной работы корабелов Балтийского завода и специалистов многих других российских компаний", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что сердечно благодарен всем, кто принимал участие в создании этого современного судна, оснащал его передовыми технологиями, использовал новейшие материалы и инженерные решения.
Он подчеркивает, что каждый созданный на отечественных верфях ледокол вносит значимый вклад в повышение безопасности судоходства в Арктике, транспортной доступности этого региона, в обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Кроме того, глубоко символично, что подъём флага на "Якутии" проходит в юбилейный для российского атомного ледокольного флота год: ровно 65 лет назад, в декабре 1959 года был спущен на воду ледокол "Ленин" – первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой.
Президент убежден, что ледокол "Якутия" укрепит потенциал отечественного атомного флота, поможет решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой страны, упрочению позиций России как морской державы.
"Желаю вам новых успехов и всего наилучшего", - добавил он в приветствии.
Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, ранее были построены три атомохода: "Арктика" (головной) и серийные "Сибирь" и "Урал".