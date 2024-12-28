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Путин и Алиев отметили, что борт AZAL пытался зайти на посадку в Грозном

Путин и Алиев отметили, что борт AZAL пытался зайти на посадку в Грозном - РИА Новости, 28.12.2024

Путин и Алиев отметили, что борт AZAL пытался зайти на посадку в Грозном

В разговоре президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева было отмечено, что самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL)... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:58:00+03:00

2024-12-28T15:58:00+03:00

2024-12-28T16:06:00+03:00

грозный

актау

россия

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева было отмечено, что самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, сообщает пресс-служба Кремля. "В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, актау, россия, владимир путин, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, в мире