https://ria.ru/20241228/kazahstan-1991864901.html

В Казахстане сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау

В Казахстане сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау - РИА Новости, 28.12.2024

В Казахстане сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау

Жители Казахстана сдали более 800 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщила в субботу министр... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:26:00+03:00

2024-12-28T14:26:00+03:00

2024-12-28T14:26:00+03:00

в мире

актау

казахстан

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 28 дек - РИА Новости. Жители Казахстана сдали более 800 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщила в субботу министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова. "За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте - 125, Актобе - 109, Жетысу - 49, Караганде - 40, ВКО (Восточно-Казахстанская область -ред.) - 34 и других регионах нашлись неравнодушные люди", - написала Альназарова на своей странице в соцсетях. По данным казахстанского минздрава, на сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице в Актау остаются шесть пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Сообщается, что казахстанские врачи решают с киргизскими коллегами вопросы по транспортировке трёх пострадавших граждан Киргизии, из которых один находится в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. По вопросу эвакуации двух азербайджанских пациентов планируется провести консилиум и дать оценку их готовности к транспортировке, сообщили в ведомстве. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

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в мире, актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный