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Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL - РИА Новости, 28.12.2024
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16:20 28.12.2024 (обновлено: 16:38 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html
Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL - РИА Новости, 28.12.2024
Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:20:00+03:00
2024-12-28T16:38:00+03:00
россия
ильхам алиев
в мире
грозный
актау
азербайджан
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента.Президент РФ Владимир Путин в субботу позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву."В ходе телефонного разговора Алиев отметил, что пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским Авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html
https://ria.ru/20241226/aktau-1991526037.html
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россия, ильхам алиев, в мире, грозный, актау, азербайджан, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Россия, Ильхам Алиев, В мире, Грозный, Актау, Азербайджан, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL

Алиев заявил, что самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента.
Президент РФ Владимир Путин в субботу позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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"В ходе телефонного разговора Алиев отметил, что пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским Авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
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РоссияИльхам АлиевВ миреГрозныйАктауАзербайджанВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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