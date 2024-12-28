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Компания AZAL приостановила рейсы из Баку в десять российских городов - РИА Новости, 28.12.2024
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00:09 28.12.2024 (обновлено: 00:10 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/azal-1991775041.html
Компания AZAL приостановила рейсы из Баку в десять российских городов
Компания AZAL приостановила рейсы из Баку в десять российских городов - РИА Новости, 28.12.2024
Компания AZAL приостановила рейсы из Баку в десять российских городов
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T00:09:00+03:00
2024-12-28T00:10:00+03:00
грозный
баку
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика. "Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines рейсом Баку-Грозный подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://ria.ru/20241226/baku-1991532054.html
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грозный, баку, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире
Грозный, Баку, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Компания AZAL приостановила рейсы из Баку в десять российских городов

Компания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в десять российских городов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту "Внуково". Архивное фото
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Грозном и Махачкале рассказали о возврате билетов на рейсы из Баку
26 декабря, 19:07
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines рейсом Баку-Грозный подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Вчера, 11:20
 
ГрозныйБакуРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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