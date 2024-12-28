https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html

В Кремле прокомментировали заявления США об авиакатастрофе в Актау

В Кремле прокомментировали заявления США об авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 28.12.2024

В Кремле прокомментировали заявления США об авиакатастрофе в Актау

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау, о готовности Москвы содействовать ему уже было... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:50:00+03:00

2024-12-28T12:50:00+03:00

2024-12-28T14:14:00+03:00

в мире

россия

актау

казахстан

дмитрий песков

джон кирби

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау, о готовности Москвы содействовать ему уже было заявлено. В пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют "первичные признаки" того, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО РФ, однако отказался назвать их. "Мы видели эти высказывания. Здесь я в данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность Россией была заявлена, и ждем результатов расследования", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявления Кирби. Он отметил, что неуместно говорить об этой ситуации со стороны администрации президента. "В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова", — добавил Песков. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, актау, казахстан, дмитрий песков, джон кирби, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный