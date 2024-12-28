https://ria.ru/20241228/aliev-1991878912.html

Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL

Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL - РИА Новости, 28.12.2024

Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:35:00+03:00

2024-12-28T15:35:00+03:00

2024-12-28T22:36:00+03:00

азербайджан

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ильхам алиев

крушение рейса баку — грозный

грозный

актау

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.Лидеры двух стран подробно обсудили трагедию с самолетом Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане. В частности:Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы. Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

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актау

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