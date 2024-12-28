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Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL - РИА Новости, 28.12.2024
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15:35 28.12.2024 (обновлено: 22:36 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/aliev-1991878912.html
Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL
Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL - РИА Новости, 28.12.2024
Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:35:00+03:00
2024-12-28T22:36:00+03:00
азербайджан
россия
политика
владимир путин
ильхам алиев
крушение рейса баку — грозный
грозный
актау
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.Лидеры двух стран подробно обсудили трагедию с самолетом Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане. В частности:Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы. Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
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азербайджан, россия, политика, владимир путин, ильхам алиев, крушение рейса баку — грозный, грозный, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, следственный комитет россии (ск рф)
Азербайджан, Россия, Политика, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Крушение рейса Баку — Грозный, Грозный, Актау, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казахстан, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета AZAL

Путин принёс Алиеву извинения, что трагедия с AZAL произошла в небе над РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран подробно обсудили трагедию с самолетом Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане. В частности:
  • Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Он еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
  • В разговоре было отмечено, что следовавший по расписанию самолет AZAL не раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного.
  • В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ подверглись атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Проводятся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
  • Сейчас два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают вместе с представителями российских Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
  • Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте катастрофы в районе Актау.
Заявление главы Росавиации о крушении самолета AZAL под Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау
27 декабря, 14:15

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
АзербайджанРоссияПолитикаВладимир ПутинИльхам АлиевКрушение рейса Баку — ГрозныйГрозныйАктауМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазахстанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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