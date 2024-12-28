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Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне - РИА Новости, 28.12.2024
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22:04 28.12.2024 (обновлено: 22:15 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/aktau-1991934011.html
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне - РИА Новости, 28.12.2024
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
Тела двух жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау, переданы их семьям, шестеро пострадавших из республики лечатся в больницах Москвы, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T22:04:00+03:00
2024-12-28T22:15:00+03:00
происшествия
актау
грозный
москва
рамзан кадыров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Тела двух жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау, переданы их семьям, шестеро пострадавших из республики лечатся в больницах Москвы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.Тела двух граждан Чеченской Республики - Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям. На данный момент родственники везут их домой для захоронения... Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находились восемь жителей региона. Шестеро пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы", - написал в Telegram-канале Кадыров.Он также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, по прибытии домой семьи погибших также получат от фонда дополнительную финансовую помощь.⠀"С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим", - уточнил Кадыров.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://ria.ru/20241228/putin-1991880890.html
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происшествия, актау, грозный, москва, рамзан кадыров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Грозный, Москва, Рамзан Кадыров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне

Кадыров: тела 2 погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Тела двух жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау, переданы их семьям, шестеро пострадавших из республики лечатся в больницах Москвы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Тела двух граждан Чеченской Республики - Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям. На данный момент родственники везут их домой для захоронения... Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находились восемь жителей региона. Шестеро пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы", - написал в Telegram-канале Кадыров.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Он также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, по прибытии домой семьи погибших также получат от фонда дополнительную финансовую помощь.
⠀"С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим", - уточнил Кадыров.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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ПроисшествияАктауГрозныйМоскваРамзан КадыровФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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