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Постпред России в Вене раскритиковал политику ЕС и США по Ирану - РИА Новости, 27.12.2024
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11:42 27.12.2024 (обновлено: 17:26 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/svpd-1991630011.html
Постпред России в Вене раскритиковал политику ЕС и США по Ирану
Постпред России в Вене раскритиковал политику ЕС и США по Ирану - РИА Новости, 27.12.2024
Постпред России в Вене раскритиковал политику ЕС и США по Ирану
Политика европейских участников и США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) ведет к эскалации и вызывает... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:42:00+03:00
2024-12-27T17:26:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
маджид тахт-раванчи
магатэ
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Политика европейских участников и США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) ведет к эскалации и вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что мощность производства урана, обогащенного до 60%, в Иране резко увеличивается. Как добавил Гросси, Иран раньше производил примерно от пяти до семи килограммов такого урана в месяц. Однако теперь мощность производства урана, обогащенного до 60%, может вырасти "в семь, восемь, а, может, еще во много раз". Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что Иран начал осуществление подготовительных мер, направленных на прекращение увеличения своего запаса урана, обогащенного до 60%. "Что касается беспокойства в этом контексте, то сам факт производства такого материала не нарушает обязательств ИРИ по ДНЯО и Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях. При этом важно, что Тегеран пошел на согласование дополнительных усиленных мер проверки со стороны Агентства на соответствующих производствах. Беспокойство вызывает непродуманная и близорукая политика европейских участников СВПД и США, неуклонно ведущая к очередному витку эскалации", - сказал Ульянов. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Еще 14-15 ноября Иран посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/uran-1988443935.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), маджид тахт-раванчи, магатэ, россия, евросоюз
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Маджид Тахт-Раванчи, МАГАТЭ, Россия, Евросоюз
Постпред России в Вене раскритиковал политику ЕС и США по Ирану

Постпред России Ульянов: политика ЕС и США в рамках СВПД ведет к эскалации

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Политика европейских участников и США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) ведет к эскалации и вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что мощность производства урана, обогащенного до 60%, в Иране резко увеличивается. Как добавил Гросси, Иран раньше производил примерно от пяти до семи килограммов такого урана в месяц. Однако теперь мощность производства урана, обогащенного до 60%, может вырасти "в семь, восемь, а, может, еще во много раз". Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что Иран начал осуществление подготовительных мер, направленных на прекращение увеличения своего запаса урана, обогащенного до 60%.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе, Иран - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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10 декабря, 16:48
"Что касается беспокойства в этом контексте, то сам факт производства такого материала не нарушает обязательств ИРИ по ДНЯО и Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях. При этом важно, что Тегеран пошел на согласование дополнительных усиленных мер проверки со стороны Агентства на соответствующих производствах. Беспокойство вызывает непродуманная и близорукая политика европейских участников СВПД и США, неуклонно ведущая к очередному витку эскалации", - сказал Ульянов.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД
19 ноября, 06:25
Еще 14-15 ноября Иран посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
12 марта, 00:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Маджид Тахт-РаванчиМАГАТЭРоссияЕвросоюз
 
 
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